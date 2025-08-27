Nyárzáró meglepetéssel ejtették ámulatba a csecsemőotthon apróságait

Különleges meglepetéssel készült néhány vállalkozó a szekszárdi csecsemőotthon apró lakói számára. A csecsemőotthon apró lakóinak szerveztek játékos délelőttöt az intézmény udvarán.

Mások mellett légvár is várta a kicsiket szerdán délelőtt

Forrás: Beküldött fotók

A kicsiket légvár és trambulin várta, néhány lépéssel arrébb pedig vattacukorral kedveskedtek nekik a szervezők. „Szerettünk volna nyárbúcsúztató élményt adni ezeknek a gyermekeknek, akiknek minden mosoly különösen sokat jelent” – fogalmazott Hámori Róbert, a kezdeményezés egyik ötletgazdája.

A mostani akció nem az első alkalom volt, hogy a vállalkozók összefogtak: júniusban a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház dolgozóit lepték meg ingyen fagylalttal a kánikula idején.

A szervezők hangsúlyozták: fontosnak tartják, hogy időről időre kedves gesztussal támogassák a közösséget, és ezt a hagyományt a jövőben is folytatni szeretnék.