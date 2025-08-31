augusztus 31., vasárnap

Utolsó nyári napok

Palacsintaillat, terápiás kutyák és néptánc – igazi siker volt a 19. Nyárzáró tábor Závodon!

Fergeteges hangulatban zárta a nyarat Závod község, ahol idén immár 19. alkalommal rendezték meg a Nyárzáró tábort – derül ki a település Facebook oldalára feltett posztból és a sok fotóból. A gyerekeket és családokat színes programok várták: terápiás kutyabemutatót tartott Rajczi Dóra és négylábú társa, Dió, a palacsintasütésben Dávidné Csibi Annamária és Dávid Erzsébet segédkezett, míg a kézműves foglalkozások és a német néptánc irányítását Schnetznè Orbán Andrea vállalta. A résztvevők sóskifli-készítésben is kipróbálhatták magukat Csèpai Jánosnè és Nyáguly Istvánnè segítségével.

Szorgos kezek alatt születtek a sós kiflik a Nyárzáró táborban
Fotó: Facebook/Závod Község hivatalos oldala

A tábor lebonyolítását Szabó-Fazekas Nikolett koordinálta, a kellékekről és ételekről pedig a Váradi Antal Értékmentő Egyesület és Závod Község Önkormányzata gondoskodott. A szervezők minden segítőnek és felajánlónak köszönetet mondtak. A gyerekek élményekkel feltöltődve búcsúztak a nyártól – hiszen hétfőtől már becsöngetnek!

 

