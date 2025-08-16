augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Ez nem semmi

1 órája

Elképesztő kárt okozott egy nyest egy szekszárdi autósnak – ezt művelte az állat!

Címkék#nyest#rövidzárlat#autó

Szokatlan és költséges károkozásról számolt be egy szekszárdi lakó a „Szekszárdon hallottam” Facebook-csoportban. A Kölcsey lakótelep 160-as tömbjének környékén parkoló autójában ugyanis az egyik reggel furcsa hibát észlelt: a motor nehezen indult, majd hibajelzést mutatott. Vélhetően egy nyest volt a tettes.

Teol.hu

A szerelői vizsgálat meglepő eredményt hozott. A gyertyaházban folyadékot találtak, amely a tulajdonos szerint macskavizelet volt. A nedvesség rövidzárlatot okozott, tönkretéve a gyújtótrafót – a javítás költsége elérte a 80 ezer forintot. Az internetezők szerint viszont ilyen kárt inkább nyestek okoznak.

A posztoló videójában jól látszik a gyertya körül a folyadék. Sokak szerint egy nyest vizeletéről van szó
A posztoló videójában jól látszik a gyertya körül a folyadék. Sokak szerint egy nyest vizeletéről van szó forrás: Facebook

A poszt szerzője szerint nem egyszeri esetről van szó: pár héten belül két alkalommal is előfordult, hogy az állatok éjszakára bemásztak a motor melegébe, és a motorteret szennyezték. A károsult úgy véli, a környéken etetett kóbor macskák okozhatták a kárt, és felháborodott azon, hogy a lakótelepen egyesek közterületen tartanak és etetnek állatokat.

Vita a kommentekben: macska vagy nyest?

A bejegyzés élénk reakciókat váltott ki a közösségi oldalon. Többen vitatták, hogy a károkat valóban macskák okozták volna, arra hivatkozva, hogy a macskák általában nem vizelnek oda, ahol pihennek. A hozzászólások egy része szerint sokkal valószínűbb, hogy nyest lehetett a tettes.

A nyestek ismert kártevők az autók motorterében: gyakran megrágják a kábeleket, tömlőket, és vizelettel jelölik meg a területet, ami elektromos hibákat is okozhat. Az állatvédők és a szakemberek is megerősítik, hogy a hasonló károk gyakrabban köthetők nyestekhez, mint macskákhoz.

A probléma nem újkeletű

A Kölcsey lakótelepen élők korábban is panaszkodtak autórongálásokra – igaz, eddig inkább emberi tényezőkre, például hajléktalanok vagy vandálok tevékenységére gyanakodtak. Az eset most új irányt adott a beszélgetésnek: állatok jelenléte és etetése közterületen, valamint az ebből adódó kárfelelősség kérdése került előtérbe.

 

 

