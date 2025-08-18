augusztus 18., hétfő

A legtöbb bolt zárva tart

47 perce

Jön az ünnep! Így lesznek nyitva a boltok a következő napokban

Címkék#augusztus 20#2025#nyitvatartás

Az államalapítás ünnepén, augusztus huszadikán Tolna vármegyében – ahogy országosan is – a legtöbb bolt zárva tart, mivel ez hivatalos munkaszüneti nap. Hétfőn és kedden azonban a normál nyitvatartás szerint várják a vevőket az üzletek.

Brunner Mónika

Augusztus tizennyolcadikán, hétfőn és augusztus tizenkilencedikén, kedden még a szokásos nyitvatartással üzemel az összes bolt és áruházlánc, tehát lesz még időnk az állami ünnep előtt bevásárolni. Szerdán viszont minden nagyobb üzletlánc bezár.  

Így alakul a nyitvatartás

Az állami ünnepen, augusztus huszadikán, szerdán minden nagyobb üzlet zárva tart. Nem leszek nyitva a nagy áruházláncok, az Aldi, az Auchan, a CBA, a Lidl, a Penny, a Spar, az Interspar és a Tesco üzletei, valamint a szekszárdi Park Center boltjai. A KFC éttermét azonban nyitva találjuk, ahogy a McDonald's is nyitva lesz szerdán bár a gyorsétterem honlapja szerint ez még változhat. 

Nyitva lesz a Tom Market üzletlánc Szekszárdon, hajnali öt órától este tíz óráig. A Tom Market a vármegye több másik településén is elérhető. A benzinkutak szintén nyitva lesznek, például az éjjel-nappal nyitva tartó OMV benzinkút Szekszárdon, az államalapítás ünnepén is zavartalanul üzemel. Az egynapos állami ünnep után, másnap, augusztus huszonegyedikén minden visszatér a régi, megszokott keretek közé, a boltok, üzletek normális nyitvatartással várják a vásárlókat. 

Hol keressük a nyitvatartó üzleteket szerdán? 

  • Benzinkutak shopjai
  • Non-stop kisboltok 
  • Családi kisboltok, trafikok
  • Vendéglátóhelyek, cukrászdák

Fontos: Augusztus 20-án nem lesz nyitva a posta, ahogy a gyógyszertárak sem. Az államalapítás ünnepe előtt az ügyeletes gyógyszertárakról is érdemes tájékozódni. 

 

