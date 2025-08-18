Jön az ünnep! Így lesznek nyitva a boltok a következő napokban

Augusztus tizennyolcadikán, hétfőn és augusztus tizenkilencedikén, kedden még a szokásos nyitvatartással üzemel az összes bolt és áruházlánc, tehát lesz még időnk az állami ünnep előtt bevásárolni. Szerdán viszont minden nagyobb üzletlánc bezár.

Hétfőn és kedden még a normál nyitvatartás szerint várják a vásárlókat az üzletek

Fotó: Kallus György/VG

Így alakul a nyitvatartás

Az állami ünnepen, augusztus huszadikán, szerdán minden nagyobb üzlet zárva tart. Nem leszek nyitva a nagy áruházláncok, az Aldi, az Auchan, a CBA, a Lidl, a Penny, a Spar, az Interspar és a Tesco üzletei, valamint a szekszárdi Park Center boltjai. A KFC éttermét azonban nyitva találjuk, ahogy a McDonald's is nyitva lesz szerdán bár a gyorsétterem honlapja szerint ez még változhat.

Nyitva lesz a Tom Market üzletlánc Szekszárdon, hajnali öt órától este tíz óráig. A Tom Market a vármegye több másik településén is elérhető. A benzinkutak szintén nyitva lesznek, például az éjjel-nappal nyitva tartó OMV benzinkút Szekszárdon, az államalapítás ünnepén is zavartalanul üzemel. Az egynapos állami ünnep után, másnap, augusztus huszonegyedikén minden visszatér a régi, megszokott keretek közé, a boltok, üzletek normális nyitvatartással várják a vásárlókat.

Hol keressük a nyitvatartó üzleteket szerdán?

Benzinkutak shopjai

Non-stop kisboltok

Családi kisboltok, trafikok

Vendéglátóhelyek, cukrászdák

Fontos: Augusztus 20-án nem lesz nyitva a posta, ahogy a gyógyszertárak sem. Az államalapítás ünnepe előtt az ügyeletes gyógyszertárakról is érdemes tájékozódni.