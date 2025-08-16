Hiába számít rá, nem biztos, hogy jogosult a nyugdíjas élelmiszer-utalványra

Szeptember elseje és október 15. között kézbesítik az érintetteknek a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt, amely némi könnyítést jelent majd a mindennapi kiadásokban. No de, ki jogosult a támogatásra? Ennek járt utána a Kemma.hu.

A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány enyhít a kiadásokon. Forrás: Shutterstock

Nem mindenkinek jár a nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Felmerül a kérdés, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság mellé jár-e a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Az utalványt csak azok kapják meg, akik 2025 júliusában valamely, utalványra jogosító ellátásban részesülnek – ilyen lehet például az öregségi nyugdíj, a rokkantsági ellátás vagy más rendszeres nyugdíjszerű juttatás.

Ha tehát egy közgyógyellátásra jogosult személy emellett kapja valamelyik jogosító ellátást, akkor automatikusan kézhez kapja a támogatást is. Ellenkező esetben nem küldenek utalványt, még akkor sem, ha egyébként a közgyógyellátásra jogosult.

