Ők kaptak idén Közjóért kitüntető díjat Szekszárdon (videóval)

Augusztus 20-a alkalmából hagyomány, hogy Szekszárdon ünnepi közgyűlést tartanak, ami során elismeréseket adnak azoknak, akik sokat tettek a városért. Idén a "Közjóért" kitüntető díjat ketten vehették át. Elsőként Dr. Szabó Szabolcs karnagyot szólították a színpadra. Amint a díjazott méltatásában elhangzott: „Dr. Szabó Szabolcs karnagy meghatározó alakja a magyar kórusmozgalomnak, aki hosszú évtizedek óta kiemelkedő szakmai és művészeti munkát végez. Pályája során Komlón, Pécsett és Szekszárdon is jelentős közösségeket formált és vezet jelenleg is.“

Dr. Szabó Szabolcs karnagy átveszi a kitüntetést

Fotó: Kiss Albert

Szintén "Közjóért" kitüntető díjat vehetett át Lozsányi Tamás orgonaművész. Róla így beszéltek: „Lozsányi Tamás 1965-ben született Szekszárdon. Általános iskolai évei végéig Bátaszéken élt. Már óvodás korában elkezdett zongorát tanulni, 10 évesen pedig biztos volt abban, hogy orgonaművész szeretne lenni.“

Lozsányi Tamási orgonaművész veszi át a díjat

Fotó: Kiss Albert

A közzétett videók Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdona.