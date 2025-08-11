Olvasóink kreativitása elszabadult a névalkotó játékban

A Facebook-oldalunkon feltettünk egy ártatlannak tűnő kérdést: Mi lenne a gyereked neve, ha a párod első három betűjéből és a te neved utolsó három betűjéből állna? Nem vártuk, hogy ekkora lavinát indítunk el, pláne, hogy a kérdés önmagában kissé kacifántos, de olvasóink fantáziája meglódult és szívesen játszottak el a névalkotás gondolatával.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A hozzászólások között akadtak cuki nevek, mint a Mindra vagy a Gábína, és egészen különleges alkotások is, például a Tamnda, Zoltti, vagy a Csarea. Volt, aki komolyan elgondolkodott, hogy anyakönyvezteti-e a saját névváltozatát, mások pedig jót nevettek a kreatív kombinációkon, mint a Dénnga vagy a Jozlin. Egy biztos: ha ebből valaha hivatalos névnap lesz, mi ott leszünk az első ünneplők között!