Karbantartás

1 órája

Órákig nem lesz víz a város egyes pontjain

Paks több utcáját érinti a tervezett vízhiány.

Révészné Hanol Erzsébet
Órákig nem lesz víz a város egyes pontjain

Órákig nem lesz víz Fotó: Krakenimages.com / Forrás: Shutterstock

Átmenetileg szünetel a vízszolgáltatás augusztus 28-án, csütörtökön 8 óra és 15.30 között Paks egyes részein. A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása szerint az ivóvízhálózaton szükséges munkálatok miatt az alábbi helyeken lesz átmeneti vízhiány: a Deák Ferenc utca a Szentháromság tér kereszteződésétől a 6-os számú főútig (érintett intézmények: Paksi Járásbíróság, Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola), a Rókus utca teljes szakasza a Lőtérig bezárólag, valamint a Dunaparti sétány: csónakház, halászbárka, vízi rendőrség.

 

