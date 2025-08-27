Órákig nem lesz víz a város egyes pontjain

Átmenetileg szünetel a vízszolgáltatás augusztus 28-án, csütörtökön 8 óra és 15.30 között Paks egyes részein. A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása szerint az ivóvízhálózaton szükséges munkálatok miatt az alábbi helyeken lesz átmeneti vízhiány: a Deák Ferenc utca a Szentháromság tér kereszteződésétől a 6-os számú főútig (érintett intézmények: Paksi Járásbíróság, Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola), a Rókus utca teljes szakasza a Lőtérig bezárólag, valamint a Dunaparti sétány: csónakház, halászbárka, vízi rendőrség.