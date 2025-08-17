„Orbán Viktornak megint igaza volt! Amerikai-orosz tárgyalások vezethetnek el a békéhez. Most az első lépések végre megtörténtek. Imádkozzunk!” – ezt posztolta ki a Putyin–Trump találkozó kapcsán a közösségi oldalon Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Mint ismert az amerikai és az orosz elnök szombaton Alaszkában tárgyalt az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról.