1 órája
„Orbán Viktornak megint igaza volt”
„Orbán Viktornak megint igaza volt! Amerikai-orosz tárgyalások vezethetnek el a békéhez. Most az első lépések végre megtörténtek. Imádkozzunk!” – ezt posztolta ki a Putyin–Trump találkozó kapcsán a közösségi oldalon Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője.
Mint ismert az amerikai és az orosz elnök szombaton Alaszkában tárgyalt az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról.
Tegnap, 14:11
Tegnap, 12:55
Tegnap, 12:53
