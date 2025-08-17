augusztus 17., vasárnap

„Orbán Viktornak megint igaza volt”

Címkék#orosz-ukrán háború#Orbán Viktor#Horváth István

Teol.hu

„Orbán Viktornak megint igaza volt! Amerikai-orosz tárgyalások vezethetnek el a békéhez. Most az első lépések végre megtörténtek. Imádkozzunk!” – ezt posztolta ki a Putyin–Trump találkozó kapcsán a közösségi oldalon Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője. 

Mint ismert az amerikai és az orosz elnök szombaton Alaszkában tárgyalt az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról.

 

 

