Óriási elismerés: állami díjat kapott Ruzsa Éva Budapesten

Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival augusztus 19-én Budapesten, a Pesti Vigadóban. A díjazottak között van Ruzsa Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatója, aki kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést, olvasható a Magyar Nemzeti Levéltár internetes oldalán.

Fotó: BARTOS Gyula (family name first = Bartos | given name after = Gyula) / Forrás: mnl.gov.hu

Hankó Balázs a díjak odaítélése kapcsán kifejtette: „mindaz, amit tudunk a világról és hazánkról, és mindaz, amit majd még megismerünk, megtanulunk és továbbadunk róla, az az önök elméjében és szívében, lelkében van, önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet”. – Azok, akiktől fiatalok százai tanulnak néptáncot és népzenét, vagy értik meg a klasszikusokat, azok, akik a világ élvonalába juttatják a magyar egyetemeket, akik élővé teszik a magyar hagyományokat, akik tanítanak, a sport szeretetére nevelnek fiatalokat, támogatják a legnehezebb helyzetben lévőket, vagy gyógyítják a betegségben szenvedőket – sorolta.