Óriásvászon kerül fel a művelődési ház falára

Új vetítővászonnal gazdagodott a szárazdi Művelődési Ház: a 3x2 méteres vászonnak köszönhetően mostantól még színvonalasabb filmvetítések, előadások és rendezvények várják a látogatókat – számolt be a község közösségi oldalán az eseményről. A telepítésben nyújtott segítségéért Nagy Zoltánnak mondtak köszönetet. A fejlesztés célja, hogy a közösség még több élménnyel gazdagodjon.