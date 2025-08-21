Öröm, büszkeség és díjak

Szinte megszámlálni is nehéz, hányan részesültek Tolna vármegyéből országos kitüntetésben augusztus 20-a alkalmából. A tehetség, a kitartás és a szorgalom nem attól függ, ki hol él, hanem attól, mennyire elhivatott a munkájában és hivatásában. Öröm és büszkeség látni, hogy ennyi kiváló ember munkáját ismerték el, hiszen ez nemcsak az egyéni teljesítményt dicséri, hanem az egész közösség értékeit is. Nem látványosan teszik a dolgukat, nincs csinnadratta, nincs harsogás. Csupán példát adnak arról mindannyiunknak, hogy a hit, a szorgalom és az alázat meghozza gyümölcsét. Munkájukkal nap mint nap gazdagítják a közösséget, jobbá tetszik a mindennapokat, értéket képviselnek és közvetítenek.