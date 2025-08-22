augusztus 22., péntek

1 órája

Hétvégi túlélőcsomag Tolnában: itt az orvosi, gyógyszertári és állatorvosi ügyelet listája!

Közzétesszük a hétvégi orvosi ügyeletet 2025. augusztus huszonkettedike péntektől hétfőig. Az orvosi ügyelet tartalmazza a gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyeletet is.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, orvosi ügyelet, 2025. augusztus. 

Fotó: Shutterstock

Orvosi ügyelet 

Augusztus 22-től bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

 

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád: Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Péntek, szombat: 19:00–21:00. Vasárnap: 8.00-21.00. 

Dombóvár: Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.  
74/460-166
Péntek: 20:00–22:30.

Paks péntek: Kristály Patika 
Kishegyi u. 52.
75/311-620
19.00-22.30.

Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO 
Tolna út 2/1.
75/417-039
13.00-14.30.

Simontornya: Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5. 
74/486-032. 
Hétvége: 8.00-12.00. 

Szekszárd: Alma Gyógyszertár
Vasvári Pál u. 5. 
74/510-727
Péntek, szombat: 20:00–22:00. Vasárnap: 19.00-22.00. 

Tamási: Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6. 
74/471-621
Péntek: 17:00–21:00. Szombat: 12.00-14.30. 

Tolna: Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24. 
74/440-462
Péntek: 18:00–21:00. Szombat: 12.00-14.30. Vasárnap: 8.00-14.30. 

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Garay tér 14-16. Tel: 74/416-400. – szombat és vasárnap 8.00–14.00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 


Állatorvosi ügyelet 
Augusztus 22-én 14 órától augusztus 25-én 8 óráig: Dr. Kosnás Attila Tamás Tel.: 0670/436-4686 (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások). Dr. Abai Dániel Tel.: 0670/436-4688. (Dombóvár, Tamási)

Dunaföldvár: Túri Állatkórház,  0–24 órás készenlét: 0630/209-6096. 

 

