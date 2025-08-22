14 perce
Hétvégi túlélőcsomag Tolnában: itt az orvosi, gyógyszertári és állatorvosi ügyelet listája!
Közzétesszük a hétvégi orvosi ügyeletet 2025. augusztus huszonkettedike péntektől hétfőig. Az orvosi ügyelet tartalmazza a gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyeletet is.
Tolna vármegye, orvosi ügyelet, 2025. augusztus.
Orvosi ügyelet
Augusztus 22-től bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád: Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Péntek, szombat: 19:00–21:00. Vasárnap: 8.00-21.00.
Dombóvár: Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.
74/460-166
Péntek: 20:00–22:30.
Paks péntek: Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620
19.00-22.30.
Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1.
75/417-039
13.00-14.30.
Simontornya: Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032.
Hétvége: 8.00-12.00.
Szekszárd: Alma Gyógyszertár
Vasvári Pál u. 5.
74/510-727
Péntek, szombat: 20:00–22:00. Vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási: Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6.
74/471-621
Péntek: 17:00–21:00. Szombat: 12.00-14.30.
Tolna: Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24.
74/440-462
Péntek: 18:00–21:00. Szombat: 12.00-14.30. Vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Garay tér 14-16. Tel: 74/416-400. – szombat és vasárnap 8.00–14.00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
Augusztus 22-én 14 órától augusztus 25-én 8 óráig: Dr. Kosnás Attila Tamás Tel.: 0670/436-4686 (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások). Dr. Abai Dániel Tel.: 0670/436-4688. (Dombóvár, Tamási)
Dunaföldvár: Túri Állatkórház, 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.