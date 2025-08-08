augusztus 8., péntek

1 órája

Este lett lázas a gyerek? Mutatjuk az ügyeleteket Tolna vármegyében

Címkék#2025#augusztus#orvosi ügyelet

Közzétesszük a hétvégi orvosi ügyeletet 2025. augusztus nyolcadika péntektől hétfőig. Az orvosi ügyelet a gyógyszertári, a fogorvosi és az állatorvosi ügyeletet is tartalmazza.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, orvosi ügyelet, 2025 augusztus. 

Charming,Female,Doctor,Giving,Advice,To,A,Female,Patient. gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet orvosi ügyelet
Tolna vármegye, orvosi ügyelet, 2025 augusztus nyolcadika péntektől jövő hét hétfőig Fotó: Shutterstock/Branislav Nenin

Orvosi ügyelet 

Augusztus 8-a, péntektől bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a  gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Melissa Gyógyszertár
Dr. Kolta L. u. 41. 
74/506-040
Nyitvatartás:
Péntek, szombat: 19:00–21:00
Vasárnap: 8:00–21:00

Dombóvár – Calendula Gyógyszertár
Kórház u. 74.
74/465-216
Nyitvatartás:
Péntek: 20:00–22:30

Paks – péntek: Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12. 
75/510-446
Nyitvatartás:
Péntek: 19:00–22:30

Paks – vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolnai út 2/1.
75/417-039
Nyitvatartás:
Vasárnap: 13:00–14:30

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032
Nyitvatartás:
Szombat, vasárnap: 8:00–12:00

Szekszárd –BENU Gyógyszertár Szekszárd Aesculap
Széchenyi u. 64. 
74/411-734
Nyitvatartás:
Péntek, szombat: 20:00–22:00
Vasárnap: 19:00–22:00

Tamási – Fagyöngy Gyógyszertár
Móricz Zs. Ltp. 8. 
74/471-308
Nyitvatartás:
Péntek: 17:00–21:00
Szombat: 12:00–14:30
Vasárnap: 8:00–14:30

Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24. 
74/440-462
Nyitvatartás:
Péntek: 18:00–21:00
Szombat, vasárnap: 12:00–14:30

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 

Állatorvosi ügyelet 
Augusztus 8. 14:00-tól augusztus 11. 8:00-ig: Dr. Szép László Tel.: 0630/643-8141. (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna) Dr. Puchner Ildikó Tel.: 0670/436-4702. (Tamási, Dombóvár)

 

 

