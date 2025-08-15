augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyeletek

52 perce

Ha baj van, ezeken a helyeken segítenek önnek a hétvégén!

Címkék#egészség#hétvégi állatorvosi ügyelet#orvosi ügyelet

Közzétesszük a hétvégi orvosi ügyeletet Tolna vármegyében. Az orvosi ügyelet augusztus tizenöt péntektől hétfőig tart, a gyógyszertári, fogászati és állatorvosi ügyeletet is tartalmazza.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, orvosi ügyelet, 2025. augusztus.

Doctor,Leading,A,Medical,Team,At,The,Hospital orvosi ügyelet Májusban is bármely ügyeleti ellátóhely, orvosi ügyelet orvosi ügyelet felkereshető Tolna vármegyében Fotó: Shutterstock (illusztráció)
Orvosi ügyelet augusztusban.  Bármely ügyeleti ellátóhely, orvosi ügyelet felkereshető Tolna vármegyében Fotó: Shutterstock (illusztráció)
Fotó: ESB Professional

Orvosi ügyelet 

Augusztus 15-től bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Völgység u. 8. 
Tel.: 74/550-291
Nyitvatartás: péntek, szombat 19:00–21:00; vasárnap 8:00–21:00

Dombóvár – PatikaPlus Gyógyszertár 
Cím: Köztársaság u. 7.  
Tel.: 74/565-424
Nyitvatartás: péntek 20:00–22:30

Paks – Arany Kígyó Gyógyszertár
Cím: Dózsa Gy. u. 77. 
Tel.: 75/511-251
Nyitvatartás: péntek 19:00–22:30

Paks – BENU Gyógyszertár (TESCO)
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: vasárnap 13:00–14:30

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.

Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: hétvégén 8:00–12:00

Szekszárd – Hársfa Patika
Cím: Széchenyi u. 30. 
Tel.: 74/511-580
Nyitvatartás: péntek, szombat 20:00–22:00; vasárnap 19:00–22:00

Tamási – Dám Gyógyszertár
Cím: Szabadság u. 56. 
Tel.: 74/673-686
Nyitvatartás: péntek 17:00–21:00; szombat 12:00–14:30; vasárnap 8:00–14:30

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: péntek 18:00–21:00; szombat: 12:00–14:30. vasárnap: 8.00-14.30. 

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454 – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 

Állatorvosi ügyelet 
Augusztus 15. 14:00-tól augusztus 18. 8:00-ig: Dr. Fenyvesi Kornél Tel.: 0630/779-4486. (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások), Dr. Marcus Gabriella Tel.: 0620/313-1715. (Tamási, Dombóvár járások)                                                                                                                                                                                              

Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu