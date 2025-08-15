53 perce
Ha baj van, ezeken a helyeken segítenek önnek a hétvégén!
Közzétesszük a hétvégi orvosi ügyeletet Tolna vármegyében. Az orvosi ügyelet augusztus tizenöt péntektől hétfőig tart, a gyógyszertári, fogászati és állatorvosi ügyeletet is tartalmazza.
Tolna vármegye, orvosi ügyelet, 2025. augusztus.
Orvosi ügyelet
Augusztus 15-től bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Völgység u. 8.
Tel.: 74/550-291
Nyitvatartás: péntek, szombat 19:00–21:00; vasárnap 8:00–21:00
Dombóvár – PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Köztársaság u. 7.
Tel.: 74/565-424
Nyitvatartás: péntek 20:00–22:30
Paks – Arany Kígyó Gyógyszertár
Cím: Dózsa Gy. u. 77.
Tel.: 75/511-251
Nyitvatartás: péntek 19:00–22:30
Paks – BENU Gyógyszertár (TESCO)
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: vasárnap 13:00–14:30
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.
Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: hétvégén 8:00–12:00
Szekszárd – Hársfa Patika
Cím: Széchenyi u. 30.
Tel.: 74/511-580
Nyitvatartás: péntek, szombat 20:00–22:00; vasárnap 19:00–22:00
Tamási – Dám Gyógyszertár
Cím: Szabadság u. 56.
Tel.: 74/673-686
Nyitvatartás: péntek 17:00–21:00; szombat 12:00–14:30; vasárnap 8:00–14:30
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: péntek 18:00–21:00; szombat: 12:00–14:30. vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454 – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
Augusztus 15. 14:00-tól augusztus 18. 8:00-ig: Dr. Fenyvesi Kornél Tel.: 0630/779-4486. (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások), Dr. Marcus Gabriella Tel.: 0620/313-1715. (Tamási, Dombóvár járások)
Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.