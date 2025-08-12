Kevesen tudják: ezek az orvosi vizsgálatok ingyen vannak

A szűrővizsgálatok célja, hogy a panasz- és tünetmentes lakosság körében az időről időre megismételt vizsgálatokkal már a betegség megelőző állapotát felismerjék. Az elmúlt években számos olyan orvosi vizsgálatot kínál a szakellátás, melyeket háziorvosi beutalóval, térítésmentesen igénybe lehet venni.

Az ingyenes orvosi vizsgálat között szerepel többek között az évente kétszeri teljes laborvizsgálat is

Ingyenes orvosi vizsgálatok, melyek mindenkinek ajánlottak

Mammográfia nőknek: A 45–65 éves korú nők kétévente ingyenes emlőszűrésre kapnak meghívót. A szervezett mammográfia a mellrák korai stádiumban történő felderítésének sarokköve.

Méhnyakszűrés: 2003 óta névre szóló, háromévenkénti citológiai szűrés jár a 25–65 éves korosztálynak. Indokolt esetben a nőgyógyász vagy háziorvos évente is beutalhatja a pácienst. A korai méhnyakrák-megelőzés elengedhetetlen része.

Vastagbélszűrés: az 50–70 évesek kétévente ingyenes széklet okkult vértesztre kapnak behívót. Háziorvosi indoklással bármikor ismételhető a korai vastagbélrák-szűrés érdekében. Amennyiben a széklet eredménye pozitív, a háziorvosi beutalóval a NEAK térítésmentesen finanszírozza a teljes kolonoszkópiát is. Itt már közvetlenül feltárhatók az esetleges polipok vagy korai daganatos elváltozások, és szükség szerint azonnal el is kezdődhet a kezelés.

Minden 40 év feletti személy évente egyszer térítésmentesen röntgen-tüdőszűrésen vesz részt, akár beutaló nélkül is. A tbc-szűrés mellett korai COPD- és egyéb tüdődegeneratív eltérések felismerését is szolgálja.

Elhízottak, családi előfordulás vagy terhességi diabétesz után állók számára a hosszútávú vércukorszint-átlag (HbA₁c) háziorvosi beutalóval ingyen kérhető, így a 2-es típusú cukorbetegség korai fázisa is kimutatható.

Diabéteszes betegek évente ingyen vehetnek részt szemészeti fundus-vizsgálaton a retinopátia kiszűrésére; a háziorvos beutalóval finanszíroztatja a szolgáltatást. A cukorbetegség szemkárosító hatásainak megelőzése érdekében elengedhetetlen.

Ne szégyelljük kérni a HIV szűrést, ha okunk van rá

A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának STD Centruma 2025-ben is folyamatosan működik, s név nélküli, ingyenes HIV- és szifilisz-szűrést, valamint hepatitis B- és C-szűrést vállal beutaló és lakóhelytől függetlenül. A vizsgálatok igénybevételéhez előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges, azonban nincs szükség háziorvosi beutalóra vagy befizetésre, és a beteg anonim módon részesül a szolgáltatásban. Egy-egy ilyen szűrés több tízezer forintokat jelent általában, ami a fiatalokat el szokta tántorítani a szégyenérzettel karöltve.