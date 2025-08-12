1 órája
Kevesen tudják: ezek az orvosi vizsgálatok ingyen vannak
Sokszor panaszkodunk, hogy milyen nehéz bejutni szakrendelésekre, emiatt sokan fordulnak magánrendelésekhez, ami nem olcsó. Kevesen tudják de legalább tíz olyan orvosi vizsgálat van, amelyik nem kerül pénzbe és főleg a megelőzésről szól.
A szűrővizsgálatok célja, hogy a panasz- és tünetmentes lakosság körében az időről időre megismételt vizsgálatokkal már a betegség megelőző állapotát felismerjék. Az elmúlt években számos olyan orvosi vizsgálatot kínál a szakellátás, melyeket háziorvosi beutalóval, térítésmentesen igénybe lehet venni.
Ingyenes orvosi vizsgálatok, melyek mindenkinek ajánlottak
Mammográfia nőknek: A 45–65 éves korú nők kétévente ingyenes emlőszűrésre kapnak meghívót. A szervezett mammográfia a mellrák korai stádiumban történő felderítésének sarokköve.
Méhnyakszűrés: 2003 óta névre szóló, háromévenkénti citológiai szűrés jár a 25–65 éves korosztálynak. Indokolt esetben a nőgyógyász vagy háziorvos évente is beutalhatja a pácienst. A korai méhnyakrák-megelőzés elengedhetetlen része.
Vastagbélszűrés: az 50–70 évesek kétévente ingyenes széklet okkult vértesztre kapnak behívót. Háziorvosi indoklással bármikor ismételhető a korai vastagbélrák-szűrés érdekében. Amennyiben a széklet eredménye pozitív, a háziorvosi beutalóval a NEAK térítésmentesen finanszírozza a teljes kolonoszkópiát is. Itt már közvetlenül feltárhatók az esetleges polipok vagy korai daganatos elváltozások, és szükség szerint azonnal el is kezdődhet a kezelés.
Minden 40 év feletti személy évente egyszer térítésmentesen röntgen-tüdőszűrésen vesz részt, akár beutaló nélkül is. A tbc-szűrés mellett korai COPD- és egyéb tüdődegeneratív eltérések felismerését is szolgálja.
Elhízottak, családi előfordulás vagy terhességi diabétesz után állók számára a hosszútávú vércukorszint-átlag (HbA₁c) háziorvosi beutalóval ingyen kérhető, így a 2-es típusú cukorbetegség korai fázisa is kimutatható.
Diabéteszes betegek évente ingyen vehetnek részt szemészeti fundus-vizsgálaton a retinopátia kiszűrésére; a háziorvos beutalóval finanszíroztatja a szolgáltatást. A cukorbetegség szemkárosító hatásainak megelőzése érdekében elengedhetetlen.
Ne szégyelljük kérni a HIV szűrést, ha okunk van rá
A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának STD Centruma 2025-ben is folyamatosan működik, s név nélküli, ingyenes HIV- és szifilisz-szűrést, valamint hepatitis B- és C-szűrést vállal beutaló és lakóhelytől függetlenül. A vizsgálatok igénybevételéhez előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges, azonban nincs szükség háziorvosi beutalóra vagy befizetésre, és a beteg anonim módon részesül a szolgáltatásban. Egy-egy ilyen szűrés több tízezer forintokat jelent általában, ami a fiatalokat el szokta tántorítani a szégyenérzettel karöltve.
Teljes vérkép kétszer évente, csontsűrűség-vizsgálat
A komplett vérkép (CBC) magában foglalja a vörösvértest- és fehérvérsejtszámot, hemoglobint és vérlemezkéket. A háziorvos indoklással évente két alkalommal kérheti ingyenesen, panaszmentesen is, fontos a vérszegénység és rejtett gyulladások korai kiszűréséhez.
Cukorbetegség, magas vérnyomás vagy pajzsmirigy-betegség fennállása esetén a „nagylabor” csomag (májműködés, vesefunkció, lipidprofil, glükóz- és hormonparaméterek) NEAK-finanszírozott, háziorvosi beutalóval igényelhető. Ezzel a krónikus kórképek szövődmény-gyanúja is nyomon követhető.
A DEXA-módszerrel végzett csontsűrűség-vizsgálat térítésmentesen kérhető menopauza utáni nőknek, krónikus szteroid-kezelés alatt állóknak vagy korábbi töréses betegeknek.
A PSA-vérvizsgálatot és kiegészítő ultrahangot az 50 év felettieknek ajánlja a szakma, de a háziorvos akár már 45 éves kortól kérheti indoklással. A korai tünetmentes prosztatarák-felismerés kulcs a túlélési esélyek javításához.