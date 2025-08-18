1 órája
Nagy sikere volt Bugacon a turán ősöknek
A bugaci rendezvényen a Kárpát-medence hagyományőrzői gyűltek össze, hogy sportversenyek, történelmi bemutatók és a jurtafalu programjai idézzék meg a honfoglalás kori világot. Látványos bemutatókkal, dobogós helyezésekkel vett részt az Ősök Napján a Tolnai–Turán Hagyományőrző Egyesület.
Az idei Ősök Napja különösen fontos állomás volt a Tolnai–Turán számára: minden eddiginél nagyobb létszámmal érkeztek, részben a Nomád Hadi Iskola utánpótlásprogramjának köszönhetően. Több új tag először vett részt ekkora volumenű országos eseményen. Ez a fejlődés nem csupán létszámbeli, hanem szellemi és kulturális megerősödést is jelentett: a közösség új tagjai lendületet és friss szemléletet hoztak, míg a tapasztalt veteránok biztosították a múlt tiszteletét és a tradíciók továbbadását.
Éremeső a tolnai turán hagyományőrzőknél az Ősök Napján
A Magyar-Turán Közhasznú Alapítványnak, valamint a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének köszönhetően az ünnep minden évben otthont ad a hagyományőrző sportversenyeknek, ahol a Kárpát-medence legjobb harcosai mérhetik össze erejüket és tudásukat. A Tolnai–Turán csapat tagjai idén is részt vettek ezeken a megmérettetéseken – ráadásul az idei évben több új versenyzőjük is pályára lépett, nem kevés sikerrel.
Az Ifjúsági Vértes Szablyavívás két első helyezettje is a Tolnai–Turán utánpótlásnevelő programjából került ki: Karaszi András aranyérmet, míg Ivanics Jakab ezüstérmet szerzett.
A felnőttek mezőnyében sem maradt el a siker: Füleki Norbert – az egyesület alelnöke és a Nomád Hadi Iskola vezető edzője – a nomád szablyavívás egyik első helyezését hozhatta el.
A hagyományőrző versenyek mellett a csapat teljes létszámban képviselte a régiót a hagyományőrző bemutatókon és történelmi életképekben, mint például a Nomád vonulás vagy a Seregszemle. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt lehetőséget kaptak tudásuk bemutatására: a Csongrádi–Turán gyalogos egységével, valamint a Zengő Nyíl Történelmi Iskola lovasaival kiegészülve külön bemutatót tarthattak az esemény központi részének számító küzdőtéren, több ezer néző előtt. Ez a jelenlét nemcsak aktív részvételt jelentett, hanem azt is, hogy szakértelmükkel és elhivatottságukkal emelték az esemény színvonalát.
A jurtafalu szíve Bugacon
Idén ismét felépült a bugaci, ősi nomád világot idéző hatalmas jurtafalu, amely méltó dísze volt az eseménynek. A Tolnai–Turán csapat tagjai jurtáikban nemcsak a hagyományokat bemutató helytállók voltak, hanem közösségi pontként is szolgáltak: vendégeket fogadtak, beszélgettek a látogatókkal, és élményeiket megosztva erősítették a közösség kötelékeit. Külön öröm volt, hogy az idei évben számos helybéli is kilátogatott az eseményre, bátorítva a csapatot és szurkolni az egyes versenyeken.
A csapat tagjai idei évben három jurtát állítottak és rendeztek be (melyek egyenként akár 10–12 főnek is otthont adtak az esemény ideje alatt), ám a megnövekedett létszámra tekintettel már most elkezdődtek a műhelymunkák és beszerzések további három jurta megépítésére. Így jövőre még nagyobb létszámmal és még látványosabb jelenléttel készülhetnek.
Még közel sincs vége az évnek
Az egyesület az év hátralévő részében is számos hazai programmal és eseménnyel készül. Ősszel folytatódik a Nomád Hadi Iskola utánpótlásnevelési programja, ahová minden, a magyar történelmi hagyományok iránt érdeklődőt vagy sportolni vágyót szeretettel várnak. Természetesen az idei Szüreti Fesztivál felvonulásán sem fognak hiányozni a páncélok és a szablyák – a csapat a lehető legnagyobb létszámmal kíván majd felvonulni.