Nagy sikere volt Bugacon a turán ősöknek

Az idei Ősök Napja különösen fontos állomás volt a Tolnai–Turán számára: minden eddiginél nagyobb létszámmal érkeztek, részben a Nomád Hadi Iskola utánpótlásprogramjának köszönhetően. Több új tag először vett részt ekkora volumenű országos eseményen. Ez a fejlődés nem csupán létszámbeli, hanem szellemi és kulturális megerősödést is jelentett: a közösség új tagjai lendületet és friss szemléletet hoztak, míg a tapasztalt veteránok biztosították a múlt tiszteletét és a tradíciók továbbadását.

Bugacon vonultak fel az Ősök Napján

Fotó: Beküldött

Éremeső a tolnai turán hagyományőrzőknél az Ősök Napján

A Magyar-Turán Közhasznú Alapítványnak, valamint a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének köszönhetően az ünnep minden évben otthont ad a hagyományőrző sportversenyeknek, ahol a Kárpát-medence legjobb harcosai mérhetik össze erejüket és tudásukat. A Tolnai–Turán csapat tagjai idén is részt vettek ezeken a megmérettetéseken – ráadásul az idei évben több új versenyzőjük is pályára lépett, nem kevés sikerrel.

Az Ifjúsági Vértes Szablyavívás két első helyezettje is a Tolnai–Turán utánpótlásnevelő programjából került ki: Karaszi András aranyérmet, míg Ivanics Jakab ezüstérmet szerzett.

A felnőttek mezőnyében sem maradt el a siker: Füleki Norbert – az egyesület alelnöke és a Nomád Hadi Iskola vezető edzője – a nomád szablyavívás egyik első helyezését hozhatta el.

Fotó: Beküldött

A hagyományőrző versenyek mellett a csapat teljes létszámban képviselte a régiót a hagyományőrző bemutatókon és történelmi életképekben, mint például a Nomád vonulás vagy a Seregszemle. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt lehetőséget kaptak tudásuk bemutatására: a Csongrádi–Turán gyalogos egységével, valamint a Zengő Nyíl Történelmi Iskola lovasaival kiegészülve külön bemutatót tarthattak az esemény központi részének számító küzdőtéren, több ezer néző előtt. Ez a jelenlét nemcsak aktív részvételt jelentett, hanem azt is, hogy szakértelmükkel és elhivatottságukkal emelték az esemény színvonalát.

A jurtafalu szíve Bugacon

Idén ismét felépült a bugaci, ősi nomád világot idéző hatalmas jurtafalu, amely méltó dísze volt az eseménynek. A Tolnai–Turán csapat tagjai jurtáikban nemcsak a hagyományokat bemutató helytállók voltak, hanem közösségi pontként is szolgáltak: vendégeket fogadtak, beszélgettek a látogatókkal, és élményeiket megosztva erősítették a közösség kötelékeit. Külön öröm volt, hogy az idei évben számos helybéli is kilátogatott az eseményre, bátorítva a csapatot és szurkolni az egyes versenyeken.