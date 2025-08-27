Kettőt pislogunk és nyakunkon az ősz

Mintha a természetnek is lenne egy belső órája. Tudja, hogy mostantól nem a forró délutánok, hanem a hűvös esték veszik át a főszerepet. Bár az előrejelzés még néhány meleg napot ígér, a változás már érezhető: a reggelek csípősek, a naplemente hamarabb érkezik, a levegőnek pedig más az illata, teltebb, frissebb, mintha maga a szél is egy új fejezetet lapozgatna.

A medence most egy időre a múlté. Újra nyakunkon az ősz

Forrás: MW Archívum

A kertben ott áll a frissen vásárolt medence, de a hűvösebb idő miatt alig használtuk. Pedig mennyi mindent beszereztünk hozzá, hogy mindig kristálytiszta víz várjon! Ahogy néztem, büszke voltam rá – mégis sokszor azon kaptam magam, hogy azon tűnődöm: talán jobban jártunk volna egy uszodabérlettel, amit minden hétvégén kihasználhatunk. A gondolat kissé bosszantó, de közben mosolyt is csal az arcomra: talán így még jobban tudom majd várni a következő nyarat.

A körforgást jelzi az ősz

Az utcákon közben megszaporodtak a pulcsik, a hosszú nadrágok. A nyári sütögetések emléke még ott van bennünk, de a grillsütő és a kerti bútor már pihenőre tér. Mi magunk is készülünk a bekuckózós esték világára, ahol a fényfüzérek helyett a lámpafény és a takaró melege adja meg az otthonosság érzését.

Mégis van valami szép ebben a körforgásban. A nyár mindig gyorsan elsuhan, az ősz halkan megérkezik, de tudjuk: jövőre újra visszatér. És ha kettőt pislogunk, talán megint ott találjuk magunkat a medence partján, nevetve azon, milyen gyorsan múlik az idő, és mennyi apró élményt rejtenek az évszakok.