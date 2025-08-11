A brutális robbanás és a véres késelés után megszólalt a fesztivál igazgatója

Rájár a rúd az idei fesztiválra. Az első nap egy gázpalack robbanása okozott riadalmat a katlanban, majd pedig késsel támadó és életveszélyes sérülést okozó embert fogtak el a biztonsági szolgálat emberei és adták át a rendőröknek. Zimányi András az OZORA Fesztivál igazgatója szerint tökéletesen működtek a helyzetek levezénylésében.

Zimányi András, az Ozora Fesztivál igazgatója

Fotó: Kutny Gábor

– Huszonegy éve, 2004 óta szervezünk fesztiválokat, de ilyenre még nem volt példa. Mindenkinek látni kell, hogy itt minden egyes fesztiválon egy város mindennapi életét éljük, amiben mint mindenhol vannak negatív események is – mondja a Teol.hu érdeklődésére Zimányi András. – Az esetek kezelésében jól és hatékonyan jártunk el. A tüzet pillanatok alatt lokalizálták a tűzoltók, pedig veszélyes helyzet volt, hiszen tovább terjedhetett volna, és ráadásul olyan helyen csaptak föl a lángok, ahol sűrűn voltak táborozók. Ha nem vagyunk felkészültek és nem lépünk megfelelően, akkor sokkal nagyobb probléma keletkezhetett volna, mint amilyen lett – fogalmazott.

Ilyen eset bárhol a világban előfordul

– A késelésről tudni kell, hogy két azonos nemzetségű ember szóváltása után rántott egyikük kést, és többször szúrt – folytatta Zimányi András. – Ez megtörténhetett volna bárhol a világon, ahol két ember konfliktusba kerül egymással. Az áldozatot a saját mentőegységünk stabilizálta, majd azonnal mentőhelikopter vitte a pécsi kórházba, ahol megműtötték. Már jobban van, magam is meglátogattam. A késelőt is a biztonsági szolgálat közreműködésével azonnal elfogtuk és a rendőrök nagyon profin eljártak vele szemben. Az elkövető ellen tudomásom szerint életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt indult eljárás – tette hozzá.