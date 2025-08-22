augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újra dolgoznak

57 perce

Fontos mérföldkőhöz érkezik novemberben a paksi erőműbővítés

Címkék#Paks II Zrt#paks II atomerőmű#Paks II megépítése#Alekszej Lihacsov

Újra gépek nyüzsögnek a Paks II. atomerőmű-beruházás helyszínén. A dolog sürgős: novemberre ígérik az első betonöntést, azaz a két új paksi blokk építésének tényleges elkezdését.

Teol.hu

Novembertől kezdi meg a Paks II. atomerőmű építését Magyarországon a Roszatom – közölte az orosz Interfax hírügynökséggel a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. A Roszatom tervezte, szállítja és építi a két új, 1200 megawattos paksi atomerőműblokkot – írja a Világgazdaság.

Újra folyik a munka Pakson
Forrás: Paks II Zrt.

Novemberben elkészül az első beton

A vezérigazgató tájékoztatása szerint az a terv, hogy novemberben elkészül az első beton. Az első beton öntése azért nagy jelentőségű, mert ezzel a beruházás átlép az atomerőmű tényleges építési szakaszába az eddigi munkákból, amelyek a beruházási terület és a létesítmény helyének kialakítását célozták.

Egyre több a poszt az újraindulásról

Az elmúlt napokban a beruházó társaság egymás után tette közzé a telephelyen folyó munkának a nyári kényszerű lassulás utáni újraindulását mutató képeket, videókat. Mint írja, megkezdődött a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére. A területrendezés és a betonlapok lefektetése megtörtént. Kialakítják a további munkák által igényelt gépek, eszközök tárolására alkalmas területeket is. A munkát az orosz Atomsztrojekszport orosz alvállalkozója, a Ttitan2 végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt.-vel.

A teljes cikket ezen a liken olvashatja el!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu