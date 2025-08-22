Fontos mérföldkőhöz érkezik novemberben a paksi erőműbővítés

Novembertől kezdi meg a Paks II. atomerőmű építését Magyarországon a Roszatom – közölte az orosz Interfax hírügynökséggel a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. A Roszatom tervezte, szállítja és építi a két új, 1200 megawattos paksi atomerőműblokkot – írja a Világgazdaság.

Újra folyik a munka Pakson

Forrás: Paks II Zrt.

Novemberben elkészül az első beton

A vezérigazgató tájékoztatása szerint az a terv, hogy novemberben elkészül az első beton. Az első beton öntése azért nagy jelentőségű, mert ezzel a beruházás átlép az atomerőmű tényleges építési szakaszába az eddigi munkákból, amelyek a beruházási terület és a létesítmény helyének kialakítását célozták.

Egyre több a poszt az újraindulásról

Az elmúlt napokban a beruházó társaság egymás után tette közzé a telephelyen folyó munkának a nyári kényszerű lassulás utáni újraindulását mutató képeket, videókat. Mint írja, megkezdődött a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére. A területrendezés és a betonlapok lefektetése megtörtént. Kialakítják a további munkák által igényelt gépek, eszközök tárolására alkalmas területeket is. A munkát az orosz Atomsztrojekszport orosz alvállalkozója, a Ttitan2 végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt.-vel.

