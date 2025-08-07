augusztus 7., csütörtök

Történelmi kalandok

1 órája

Múzeumi tábor? Ilyet még nem láttunk: tevék és vadregényes kalandozások Pakson

Címkék#teve#városi múzeum#tábor

Az idei nyár izgalmas kalandokat kínált a 7 és 12 év közötti gyerekek számára a Paksi Városi Múzeumban. A paksi múzeumi tábor három turnusban fogadta a fiatalokat. A kisdiákok játékos formában ismerkedtek a történelemmel és még kirándulásra is jutott idő.

Szeri Árpád

A paksi múzeumi tábor lehetővé tette, hogy rezzenéstelen tekintetű, mindazonáltal kíváncsi tevék vonják magukra a gyermekek hosszas figyelmét. Nem valahol Afrika vagy Ázsia tikkasztó sivatagjaiban, hanem Tolna vármegyében.

paksi múzeumi tábor
A paksi múzeumi tábor a gyermekek helyismertét is gyarapította, itt éppen egy térkép segítségével
Fotó: Beküldött fotó

Paksi múzeumi tábor, háromszor is

De mi is az előzménye ennek a különleges jelenetnek? Nem más, mint az, hogy a Paksi Városi Múzeum idén, július és augusztus hónapokban három alkalommal rendezett nyári tábort 7 és 12 év közötti általános iskolásoknak. Turnusonként több tucat érdeklődő gyermek lehetett cselekvő részese a programoknak, melyek sokkal többet jelentettek egy hagyományos nyári elfoglaltságnál. Stadler Krisztina múzeumpedagógus elmondta, hogy bár a résztvevők többségét az atomváros adta, azért akadtak a csapatban például budapesti gyerekek is, akik ebben az időpontban a paksi nagyszülőknél nyaraltak. Így a tábor valóban túlmutatott a vármegye határain.

Dr. Fazekas Ferenc igazgató hangsúlyozta, hogy ezek a táborok a múzeum széles oktatási rendszerébe illeszkednek. Az átfogó múzeumpedagógiai foglalkozások-táborok középpontjában az ismeretterjesztés és az értékközvetítés áll. Ezt bizonyították az igazi különlegességet jelentő tematikák is. Az „Életre kelt festmények”, a „Sánchegyi kalandozások” és a „Múltból jött játékok” mind-mind egy-egy izgalmas történet, az intézmény állandó kiállításai köré épültek. A gyermekek nemcsak alkothattak, de játékosan ismerkedhettek meg a múzeum tárgyaival, kiállításával és a históriai emlékekben gazdag környék nevezetességeivel is.

A tevék valóban jól látható érdeklődést mutattak táborlakó látogatóik iránt, egy cseppet sem féltek tőlük

A szórakoztatva tanulás más módon is teret kért magának a létesítmény falain kívül. Az első két táboros csoport a tamási DámPont Ökoturisztikai Látogatóközpont vadregényes természeti környezetében barangolhatott. A harmadik csapat pedig egy izgalmas délelőttöt töltött a simontornyai várban, ahol a történelem is megelevenedett előttük. A programot a város szélén található Teve farm és Állatsimogató látogatása koronázta meg. Itt a gyerekek különböző állatokkal, például kecskékkel, szarvasokkal, lámákkal találkozhattak. A bevezetőben említett kíváncsi tevék is itt gazdagították az élmények változatos tárházát.

 

