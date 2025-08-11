Jó, ha tudja! Szeptembertől ezek a szabályok lépnek életbe a palackvisszaváltóknál

Az új rendszer szerint a kézi visszaváltók és a 200 négyzetméternél kisebb boltok 11,50 forintot, a 200-400 négyzetméter közötti automatások 7,50 forintot, a 400 négyzetméter feletti boltok pedig 3,50 forintot kapnak minden palack után. Ez a változtatás a palackvisszaváltásnál a kisebb boltok számára ösztönző lehet, hiszen a jelenlegi, 5 forintos kézi visszaváltási díj több mint a duplájára nő majd – írta az Index.

Szeptember 1-től a palackvisszaváltás a kisebb boltok számára kimondottan kedvező lehet. Forrás: Kocsis Zoltán / MTI

Palackvisszaváltás eddig a nagyobb üzleteknek kedvezett

A MOHU döntése mögött az áll, hogy az eddigi rendszerben a nagyobb boltok aránytalanul nagy szeletet hasítottak ki a kezelési díjakból. A MOHU jelenleg 1600-1600 automatát üzemeltet a kis- és nagy boltokban, valamint 1800 helyen működik a kézi visszaváltás.

A múlt évben a kifizetett 18 milliárd forint több mint 80 százaléka a nagyobb kereskedelmi egységekhez került, miközben a kisebb boltok, amelyek szintén fontos szerepet játszanak a rendszer működésében, jóval kevesebb pénzt kaptak.

Szigorítanának, tisztítani kell az automatákat

A palackvisszaváltási rendszerbe eddig átlagosan havonta 10 millió palack került be. Ám a nagyobb boltok dominanciája és a visszaváltó automaták gyakori meghibásodása miatt sok kritika érte a rendszert.