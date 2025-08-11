augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bekeményít a MOHU

1 órája

Jó, ha tudja! Szeptembertől ezek a szabályok lépnek életbe a palackvisszaváltóknál

Címkék#MOHU#palack visszaváltás#díj

Szeptember 1-jétől új, sávos díjrendszert vezet be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A palackvisszaváltás a kisebb boltok számára kimondottan kedvező lehet. Az eddigi egységes díjazás helyett ugyanis mostantól a boltok mérete és a visszaváltás módja alapján kapják a kezelési díjat, emellett szigorítanak is.

Mauthner Ilona

Az új rendszer szerint a kézi visszaváltók és a 200 négyzetméternél kisebb boltok 11,50 forintot, a 200-400 négyzetméter közötti automatások 7,50 forintot, a 400 négyzetméter feletti boltok pedig 3,50 forintot kapnak minden palack után. Ez a változtatás a palackvisszaváltásnál a kisebb boltok számára ösztönző lehet, hiszen a jelenlegi, 5 forintos kézi visszaváltási díj több mint a duplájára nő majd – írta az Index.

palackvisszaváltás
Szeptember 1-től a palackvisszaváltás a kisebb boltok számára kimondottan kedvező lehet. Forrás: Kocsis Zoltán / MTI

Palackvisszaváltás eddig a nagyobb üzleteknek kedvezett

A MOHU döntése mögött az áll, hogy az eddigi rendszerben a nagyobb boltok aránytalanul nagy szeletet hasítottak ki a kezelési díjakból. A MOHU jelenleg 1600-1600 automatát üzemeltet a kis- és nagy boltokban, valamint 1800 helyen működik a kézi visszaváltás.

A múlt évben a kifizetett 18 milliárd forint több mint 80 százaléka a nagyobb kereskedelmi egységekhez került, miközben a kisebb boltok, amelyek szintén fontos szerepet játszanak a rendszer működésében, jóval kevesebb pénzt kaptak.

Szigorítanának, tisztítani kell az automatákat

A palackvisszaváltási rendszerbe eddig átlagosan havonta 10 millió palack került be. Ám a nagyobb boltok dominanciája és a visszaváltó automaták gyakori meghibásodása miatt sok kritika érte a rendszert.

A MOHU szerint a hibás működés leggyakoribb oka a 360 fokos vonalkód-leolvasók szennyezettsége, ami miatt a palackokat csak bizonyos szögben lehet behelyezni. A jövőben a regisztrált elakadások alapján akár pénzbírságot is kaphatnak azok a boltok, amelyek nem tartják tisztán az automatákat.

Másokat is bevonnának, jön a sávos díjazás

Arra számítanak, hogy az új díjrendszer nemcsak a kisboltok számára lesz előnyös, hanem új szereplőket is bevonhat a rendszerbe. Magánszemélyek, önkormányzatok és kisebb vállalkozások is üzemeltethetnek visszaváltó pontokat, ha rendelkeznek megfelelő raktárhelyiséggel és némi kezdőtőkével. Egyéni vállalkozóként például havi 5000 palack visszaváltásával akár 57 500 forintot is kereshet valaki.

A sávos díjazás nem egyedi megoldás: több európai országban már évek óta alkalmazzák ezt a modellt, amely a boltok forgalmához igazítva, fordítottan arányosan osztja el a kezelési díjakat. A nagyobb forgalmú boltok kevesebb, a kisebbek pedig több támogatást kapnak, ezzel ösztönözve a kisebb egységek részvételét a rendszerben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu