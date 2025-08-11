1 órája
Jó, ha tudja! Szeptembertől ezek a szabályok lépnek életbe a palackvisszaváltóknál
Szeptember 1-jétől új, sávos díjrendszert vezet be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A palackvisszaváltás a kisebb boltok számára kimondottan kedvező lehet. Az eddigi egységes díjazás helyett ugyanis mostantól a boltok mérete és a visszaváltás módja alapján kapják a kezelési díjat, emellett szigorítanak is.
Az új rendszer szerint a kézi visszaváltók és a 200 négyzetméternél kisebb boltok 11,50 forintot, a 200-400 négyzetméter közötti automatások 7,50 forintot, a 400 négyzetméter feletti boltok pedig 3,50 forintot kapnak minden palack után. Ez a változtatás a palackvisszaváltásnál a kisebb boltok számára ösztönző lehet, hiszen a jelenlegi, 5 forintos kézi visszaváltási díj több mint a duplájára nő majd – írta az Index.
Palackvisszaváltás eddig a nagyobb üzleteknek kedvezett
A MOHU döntése mögött az áll, hogy az eddigi rendszerben a nagyobb boltok aránytalanul nagy szeletet hasítottak ki a kezelési díjakból. A MOHU jelenleg 1600-1600 automatát üzemeltet a kis- és nagy boltokban, valamint 1800 helyen működik a kézi visszaváltás.
A múlt évben a kifizetett 18 milliárd forint több mint 80 százaléka a nagyobb kereskedelmi egységekhez került, miközben a kisebb boltok, amelyek szintén fontos szerepet játszanak a rendszer működésében, jóval kevesebb pénzt kaptak.
Szigorítanának, tisztítani kell az automatákat
A palackvisszaváltási rendszerbe eddig átlagosan havonta 10 millió palack került be. Ám a nagyobb boltok dominanciája és a visszaváltó automaták gyakori meghibásodása miatt sok kritika érte a rendszert.
A MOHU szerint a hibás működés leggyakoribb oka a 360 fokos vonalkód-leolvasók szennyezettsége, ami miatt a palackokat csak bizonyos szögben lehet behelyezni. A jövőben a regisztrált elakadások alapján akár pénzbírságot is kaphatnak azok a boltok, amelyek nem tartják tisztán az automatákat.
Másokat is bevonnának, jön a sávos díjazás
Arra számítanak, hogy az új díjrendszer nemcsak a kisboltok számára lesz előnyös, hanem új szereplőket is bevonhat a rendszerbe. Magánszemélyek, önkormányzatok és kisebb vállalkozások is üzemeltethetnek visszaváltó pontokat, ha rendelkeznek megfelelő raktárhelyiséggel és némi kezdőtőkével. Egyéni vállalkozóként például havi 5000 palack visszaváltásával akár 57 500 forintot is kereshet valaki.
A sávos díjazás nem egyedi megoldás: több európai országban már évek óta alkalmazzák ezt a modellt, amely a boltok forgalmához igazítva, fordítottan arányosan osztja el a kezelési díjakat. A nagyobb forgalmú boltok kevesebb, a kisebbek pedig több támogatást kapnak, ezzel ösztönözve a kisebb egységek részvételét a rendszerben.