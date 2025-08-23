augusztus 23., szombat

Traktort vezettek, borjút gondoztak, életre szóló élményeket szereztek

28 perce

Palánki diákok köllitschi kalandjai

Címkék#Köllitsch#diák#Fülöp Mónika

Két hét, tízórás buszozás, és rengeteg új élmény, így indult a nyári kaland Németországban. A palánki diákok hat fős csapata Köllitsch településen, az ottani oktatógazdaság szakmai gyakorlatán vesz részt. A fiatalok nemcsak gépek működtetésével és az állatok gondozásával ismerkednek, de barátságokat és életre szóló tapasztalatokat is szereznek.

Szeri Árpád

A palánki diákok közül hatan nyugati munkára szegődtek. Ám nem arról van szó, hogy csak úgy nekivágtak volna vendégmunkásként az útnak. Valójában a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Iskola hat tanulója – a 10. és 11. osztályt nemrég végző három fiú és három lány – az Erasmus+ program keretében két hetet tölthet Németországban, a Köllitsch településen található oktatógazdaságban. A szakmai gyakorlat komoly feladatokat tartogat, de a diákok beszámolói szerint ennél jóval többet kapnak: kalandot, közösségi élményt és olyan tapasztalatokat, amelyek egy életre megmaradnak.

palánki diákok
A palánki diákok ilyen hatalmas gépezeteket vezettek a németországi földeken. Fotó: Beküldött fotó

Palánki diákok a traktor kormányánál

Az utazás tízórás buszozással indult, de a fáradtság ellenére a csapat már az első nap belevetette magát a munkába. Nem kisebb feladat várt rájuk, mint a rakodógépek kezelése – a tanulók pedig ügyesen boldogultak a monstrumokkal. A nap végén még egy séta is belefért az Elba partján, sőt egy jó hangulatú biliárdmeccs is.

A következő napokban minden a gépekről szólt: a diákok Claas és Fendt traktorokkal dolgoztak, talajt műveltek GPS-vezérléssel, majd a vetőgépek és permetezők titkaiba nyertek bepillantást. – Úgy tanulunk, hogy az sokkal inkább szórakozás, mint nehéz munka! – mesélték lelkesen. A gyakorlati foglalkozásokat mindig elméleti előadás előzte meg, így a tanultakat rögtön ki is próbálhatták a földeken.

A szakmai program mellett jutott idő kirándulásokra is. A forró napok után jól esett a frissítő Mühlbergben, hétvégén pedig Torgau történelmi városát, majd Drezda impozáns nevezetességeit fedezték fel. A közös grillezés és nevetés legalább annyira összekovácsolta a társaságot, mint a közös munka a gazdaságban.

Jutott idő a környék felfedezésére is, a csapat Drezdában a Zwinger előtt, a hátsó sorban  bal oldalon Fülöp Mónika látható. Fotó: Beküldött fotó

A második hét újabb kihívásokat hozott. A diákok munkaruhát öltöttek magukra, és megkezdődött az állattenyésztési gyakorlat: fejni tanultak, újszülött borjút gondoztak és betekinthettek a takarmányozás titkaiba is. A hajnali öt órakor kezdődő fejés ugyan nem tartozik a legkedveltebb feladatok közé, de a fiatalok fegyelmezetten helytálltak. – Igazán büszkék lehetünk rájuk – mondta kísérőjük, Fülöp Mónika igazgató, aki egyben tolmácsként is segítette a csapatot.

A gyakorlat nemcsak szakmai tudást adott: a diákok megtapasztalták, milyen idegen országban helytállni, felelősséggel dolgozni, és közben csapatként működni. Bár az út még nem ért véget, egy biztos: a palánki fiatalok rengeteg élménnyel, barátsággal és önbizalommal térnek majd haza.

 

