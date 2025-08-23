Palánki diákok köllitschi kalandjai

A palánki diákok közül hatan nyugati munkára szegődtek. Ám nem arról van szó, hogy csak úgy nekivágtak volna vendégmunkásként az útnak. Valójában a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Iskola hat tanulója – a 10. és 11. osztályt nemrég végző három fiú és három lány – az Erasmus+ program keretében két hetet tölthet Németországban, a Köllitsch településen található oktatógazdaságban. A szakmai gyakorlat komoly feladatokat tartogat, de a diákok beszámolói szerint ennél jóval többet kapnak: kalandot, közösségi élményt és olyan tapasztalatokat, amelyek egy életre megmaradnak.

A palánki diákok ilyen hatalmas gépezeteket vezettek a németországi földeken. Fotó: Beküldött fotó

Palánki diákok a traktor kormányánál

Az utazás tízórás buszozással indult, de a fáradtság ellenére a csapat már az első nap belevetette magát a munkába. Nem kisebb feladat várt rájuk, mint a rakodógépek kezelése – a tanulók pedig ügyesen boldogultak a monstrumokkal. A nap végén még egy séta is belefért az Elba partján, sőt egy jó hangulatú biliárdmeccs is.