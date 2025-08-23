Hol jobb pálinkát főzni, otthon vagy szeszfőzdében?

Magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből állíthat elő párlatot. A jövedéki jogszabályok alapján a pálinkafőzés egy adott évben, háztartásonként vagy csak bérfőzetőként megoldható, tehát nem lehet ugyanazon évben szeszfőzdében főzetni és otthon is főzni.

Házi pálinka: sokféle desztilláló berendezés van forgalomba, mindenki a sajátjára esküszik Forrás: Shutterstock/illusztráció

A pálinkafőzés szabadsága megmaradt, de vannak szigorú szabályok

A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.

A desztillálóberendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem szükséges, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz, a nyilatkozatok papír alapon benyújtva vagy elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.