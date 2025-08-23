augusztus 23., szombat

A jó pálinka tüzet rak a gyomorban

1 órája

Hol jobb pálinkát főzni, otthon vagy szeszfőzdében?

Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik – jelezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-nek megküldött közleményében. A pálinkafőzésnek megkezdődött a szezonja, bár az idén kevés a gyümölcs.

Mauthner Ilona

Magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből állíthat elő párlatot. A jövedéki jogszabályok alapján a pálinkafőzés egy adott évben, háztartásonként vagy csak bérfőzetőként megoldható, tehát nem lehet ugyanazon évben szeszfőzdében főzetni és otthon is főzni.

a pálinkafőzés szabadsága megmaradt
Házi pálinka: sokféle desztilláló berendezés van forgalomba, mindenki a sajátjára esküszik Forrás:  Shutterstock/illusztráció

A pálinkafőzés szabadsága megmaradt, de vannak szigorú szabályok

A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.

A desztillálóberendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem szükséges, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz, a nyilatkozatok papír alapon benyújtva vagy elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.

A közlemény szerint a párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű űrlapon kell bejelenteni, ahogy a párlat előállításának szándékát is a NAV_J49 jelű űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására.

Fontos megjegyezni: a házi pálinkát csak a magánfőző, a családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesíteni nem lehet. Pálinkát eladni kizárólag adóraktári engedéllyel lehet.

Megkezdték a munkát a szeszfőzdék is Tolnában

Idén meghatározza a szezont, hogy a tavaszi fagyok idő előtt leszüretelték a gyümölcsöt, így még fogyasztásra alkalmas sem nagyon jutott belőle, nem hogy pálinkának. Kisebb megrendeléseik vannak, szilvából,almából, körtéből és már szőlőből is, mondta a kölesdi Berényi István. Míg három éve huszonötezer liter pálinkát főzettek ki náluk, addig tavaly ennek csak harmadát.

Ennek oka – a kevés gyümölcs mellett az is –, hogy egyre többen készítik otthon a pálinkát. Megváltoztak a szokások is. Többen kisebb tételeket főzetnének le egyszerre, ezt azonban csak kevés szeszfőzdés vállalja. A megrendelők egyébként jó minőségre vágynak, amit a házi előállítással nem biztos, hogy elérnek. Ez egy szakma, amihez érteni kell, és nem lehet könyvekből megtanulni, tette hozzá a szakember. Kölesden egyébként a főzetés díja literenként 1500 forintba kerül. Jelenleg egy háztartásban 86 liter 50 fokos pálinka készülhet. 

A megye egyik legelismertebb pálinkafőzdéje a harci székhelyű Brill Pálinkaház Kft., melynek vezetője, Nagy Attila is megerősítette, náluk is megkezdődött a szezon, de a tavaszi gyümölcsök közül nagyon keveset főzetnek ki a megrendelők. Bíznak abban, hogy a nehézségek ellenére átlagos évet zárhatnak majd.

 

