Parkolás: a nők lennének az ügyetlenebbek? Vagy ez tévhit?

A forgalmi vizsgán kötelezően végre kell hajtani a parkolási manőverek közül egyet, ezt mindenki megtapasztalta, mielőtt sikeres vizsgát tett autóvezetésből. A vizsga izgalmán túl a legtöbben azért félnek a parkolástól, mert nehéz kimérni a kellő távolságot, és tartanak attól, ha rossz manővert választanak, megsérülhet a másik autó is.

A parkolást is addig kell gyakorolni a tanítványokkal, amíg nem érzik magabiztosnak magukat, mondta Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató. Fotó: Makovics Kornél

Parkolás tolatva, orral beállva, párhuzamosan

Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató szerint mindenkinek más a „mumusa”, amitől fél. Van, aki az autópályára nem szeret felmenni, mert túl gyors a forgalom, van, akit a városi zsúfoltság zavar, de valóban a parkolás általában nagy kihívást jelent a tanulóknak. Mindenkivel addig kell gyakorolni és azt, amitől fél. A szakoktató elmondta, elég végig nézni a parkoló autókat mondjuk egy bevásárlóközpont parkolójában, jellemző, hogy a többség orral áll be. Aztán amikor indulna haza, bosszankodik azon, hogy nem lát ki, nem látja ki jön mögötte. Sok múlik tehát az oktatón, meg kell tanítani a magabiztos parkolást.