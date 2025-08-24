26 perce
Parkolás: a nők lennének az ügyetlenebbek? Vagy ez tévhit?
A legtöbb autót vezető tanuló a parkolástól fél leginkább, és vannak akik a jogsi megszerzése után minden áron próbálják elkerülni azt, hogy szűk helyekre kelljen beállniuk. A parkolás azonban nem nagy ördöngösség, csak gyakorlás kérdése – mondta Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató.
A forgalmi vizsgán kötelezően végre kell hajtani a parkolási manőverek közül egyet, ezt mindenki megtapasztalta, mielőtt sikeres vizsgát tett autóvezetésből. A vizsga izgalmán túl a legtöbben azért félnek a parkolástól, mert nehéz kimérni a kellő távolságot, és tartanak attól, ha rossz manővert választanak, megsérülhet a másik autó is.
Parkolás tolatva, orral beállva, párhuzamosan
Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató szerint mindenkinek más a „mumusa”, amitől fél. Van, aki az autópályára nem szeret felmenni, mert túl gyors a forgalom, van, akit a városi zsúfoltság zavar, de valóban a parkolás általában nagy kihívást jelent a tanulóknak. Mindenkivel addig kell gyakorolni és azt, amitől fél. A szakoktató elmondta, elég végig nézni a parkoló autókat mondjuk egy bevásárlóközpont parkolójában, jellemző, hogy a többség orral áll be. Aztán amikor indulna haza, bosszankodik azon, hogy nem lát ki, nem látja ki jön mögötte. Sok múlik tehát az oktatón, meg kell tanítani a magabiztos parkolást.
Ez zavarja általában a friss jogsival rendelkező autósokat parkolásnál
Nem érzik magukat elég magabiztosnak a térérzékelésben, különösen szűk helyeken vagy tömött parkolóban. A többi autó vagy az emberek jelenléte fokozhatja a stresszt és a félelmet, hogy rosszul manővereznek. A parkolás különösen kihívást jelent új, ismeretlen helyeken, ahol nehezebb a helyes döntések meghozatala. Ez a félelem természetes, és idővel, megfelelő gyakorlással, türelmes oktatással csökkenhet.
Párhuzamos parkolásnál gyakori hiba a járdaszegélyre való felhajtás, a parkolás befejezése a szegélytől túl távol vagy a szegéllyel nem párhuzamosan.
Sajnos igaz, a nők valóban ügyetlenebbek parkolásnál
A nőknek átlagosan 20 másodperccel több időre van szükségük autójuk leparkolásához, és még így is kevesebb az esélyük arra, hogy megfelelően hajtsák végre a manővert – derült ki a The Daily Telegraph című brit lap internetes kiadásából.
A kutatás során 65 sofőrt kértek meg, hogy egy Audi A6-sal parkoljanak be egy standard méretű parkolóhelyre. Manővereiket – beleértve az előre- és hátramenetet, valamint a párhuzamos parkolást – az igénybe vett idő, illetve a pontosság alapján értékelték.
A kutatók azt tapasztalták, hogy a tesztben résztvevő nők lassúbbak voltak, az óvatos megközelítés azonban nem járt feltétlenül együtt a jobb végeredménnyel.