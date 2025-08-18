augusztus 18., hétfő

Szabad a padkára állni

35 perce

A lakók kérték, így megváltozik a parkolás Szekszárdon

Címkék#parkolás#változás#forgalom

Nagy parkolóhely bővítés, -fejlesztés indult meg Szekszárdon. Ennek egyik eleme, hogy a Csokonai, a Mikes és az Ady utcák közötti szakaszon megváltozik a parkolás.

Mauthner Ilona

– A Csokonai utca családiházas részén lakom – írta egyik szekszárdi olvasónk. Ott, ahol korábban a parkoló autók a padka mellé álltak, így viszont az úttesten három sor autónak kellett elférni (parkoló plusz szembe-forgalomban részt vevő autók), emiatt gyakran egymás tükreit törték le, mindennapos volt a konfliktus. A parkolás megváltozott, de ezt kevesen tudják.

parkolás
Az új parkolási rend szerint a padkára is lehet állni az autókkal, így jobban elférnek egymás mellett a közlekedő autók
Forrás: Beküldött kép

Parkolás: a padkára felállhatnak az autók az új rend szerint

A környékbeliek kezdeményezésére az önkormányzat úgy alakította át az út menti padkát, hogy arra a kocsikkal rá lehet állni, ezzel nyerve több mint egy méternyi szélességet. A gond az, hogy ezt a parkoló autók tulajdonosai nem látják, nem tudják, megszokásból parkolnak a régi rendszer szerint. Most nem a padka mellé, hanem a padkára lehet parkolni, így több hely jut a közlekedő autóknak.

Hamarosan a jelzőtáblákat is kihelyezik, hogy a padkára kell parkolniuk az autóknak
Forrás: Beküldött fotó

Máté Péter, Szekszárd város alpolgármestere jelezte a lakók felé, hogy már meg is rendelték a jelzőtáblát, és 2-3 héten belül kihelyezik azokat. Az utca lakói és az arra közlekedők nagyon hálásak ezért – jelezte olvasónk.


 

 

 

 

