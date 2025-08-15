augusztus 15., péntek

Mária névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erősödik a hatása

5 órája

Ha nem veszi be időben a gyógyszerét, készüljön a legrosszabbra!

Címkék#parlagfű#útifű#allergia

Emelkedik a hőfok, nő a pollenkoncentráció. A napokban rákapcsol a parlagfű is.

Teol.hu

Szombaton tetőzik az újabb hőhullám, amelynek hatására a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. A parlagfű pollencentrációja a hét első felében még országosan a közepes-magas tartományban alakult, a napokban azonban egyre több helyen éri el a magas szintet – írják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pollenjelentésében.

A parlagfű csak az egyik rossz
A parlagfű mellett más pollenek megnehezítik az allergiások mindennapjait. Forrás:  Shutterstock

A parlagfű virágporára allergiások napról napra erősödő tünetekre számíthatnak: orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.

Nem a parlagfű az egyetlen, ami az allergiásokat kínozza

Arra is kitérnek, hogy a többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan magas, a kenderféléké közepes-magas szintet érhet el, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, a lórom, valamint az ernyősvirágzatúak virágpora.

A fák közül a ciprus- és tiszafafélék pollenje jellemzően alacsony koncentrációban észlelhető. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően magas-nagyon magas, az Epicoccumé országosan közepes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu