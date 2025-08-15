Ha nem veszi be időben a gyógyszerét, készüljön a legrosszabbra!

Szombaton tetőzik az újabb hőhullám, amelynek hatására a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. A parlagfű pollencentrációja a hét első felében még országosan a közepes-magas tartományban alakult, a napokban azonban egyre több helyen éri el a magas szintet – írják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pollenjelentésében.

A parlagfű mellett más pollenek megnehezítik az allergiások mindennapjait. Forrás: Shutterstock

A parlagfű virágporára allergiások napról napra erősödő tünetekre számíthatnak: orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.

Nem a parlagfű az egyetlen, ami az allergiásokat kínozza

Arra is kitérnek, hogy a többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan magas, a kenderféléké közepes-magas szintet érhet el, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, a lórom, valamint az ernyősvirágzatúak virágpora.