Példát mutatnak a falujuk iránti elkötelezettségből

Példaértékű lakossági szerepvállalásokról számoltak be a minap a györkönyi önkormányzat Facebook-oldalán. Egyrészt köszönetet mondanak Uhrspringer Istvánnak, aki saját kezdeményezésből elkezdte a Pincehegyen lévő közterületi kukák helyreállítását, szebbé, rendezettebbé téve a területet.

Együttes erővel zajlott a kerekes kút felújítása

Forrás: Facebook

Egy másik bejegyzésben arról írnak, hogy a Bocskay utcában lakó Binder család indítványa nyomán valósult meg egy fontos helyreállítás: a házuk előtt található kerekes kút, amely korábban balesetveszélyes és esztétikailag elhanyagolt volt, mostanra megszépült. A felújítás a család aktív közreműködésével, valamint az önkormányzat részbeni anyagi támogatásával valósult meg. A munkálatokhoz Zsolnai Dénes nyújtott szakmai támogatást. „ Ez az együttműködés szép példája annak, hogy közös erővel értéket teremthetünk, és biztonságosabbá, szebbé tehetjük környezetünket” – írják.