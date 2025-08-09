augusztus 9., szombat

Épül-szépül

59 perce

Példát mutatnak a falujuk iránti elkötelezettségből

Címkék#példaértékű#kuka#család#aktivitás

Lakossági aktivitásnak köszönhetően köztéri kukák újulnak meg a Pincehegyen, és egy kerekes kút is megszépült Györkönyben.

Révészné Hanol Erzsébet

Példaértékű lakossági szerepvállalásokról számoltak be a minap a györkönyi önkormányzat Facebook-oldalán. Egyrészt köszönetet mondanak Uhrspringer Istvánnak, aki saját kezdeményezésből elkezdte a Pincehegyen lévő közterületi kukák helyreállítását, szebbé, rendezettebbé téve a területet.

Együttes erővel zajlott a kerekes kút felújítása
Forrás:  Facebook

Egy másik bejegyzésben arról írnak, hogy a Bocskay utcában lakó Binder család indítványa nyomán valósult meg egy fontos helyreállítás: a házuk előtt található kerekes kút, amely korábban balesetveszélyes és esztétikailag elhanyagolt volt, mostanra megszépült. A felújítás a család aktív közreműködésével, valamint az önkormányzat részbeni anyagi támogatásával valósult meg. A munkálatokhoz Zsolnai Dénes nyújtott szakmai támogatást. „ Ez az együttműködés szép példája annak, hogy közös erővel értéket teremthetünk, és biztonságosabbá, szebbé tehetjük környezetünket” – írják.

 

