1 órája
Véletlenül lett könyvárus, kultúrikon vált belőle
A Teol.hu podcast vendége volt Beke Vince, szekszárdi utcai könyvárus, akinek a közelmúltban a bódéja mellé települt az egyik legnagyobb országos könyvesbolt, a Libri. Erről is beszélt.
Beke Vince utcai könyvárus érkezett szerkesztőségünkbe egy beszélgetésre. Minden ami könyv, ez volt a téma.
Beke Vince több évtizede árusítja a könyveket Szekszárd belvárosában, a bódéjából.
– Kényszerpályán kerültem oda, véletlenül. Nagyon szerettem én olvasni, gyerekkoromban is már. Idénymunkára elszegődtem ilyen könyvesnek, és akkor utána lett ez így megcsinálva, mint családi vállalkozás, vagy ilyesmi – mondta. A Beke Vince által ajánlott egyik könyv: Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak. Hallgassa meg a teljes beszélgetést, amiben olvasási szokásokról, sikerkönyvekről és az aktuális piaci helyzetről is szó esett.
Teol.hu podcast
