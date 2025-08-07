Véletlenül lett könyvárus, kultúrikon vált belőle

Beke Vince utcai könyvárus érkezett szerkesztőségünkbe egy beszélgetésre. Minden ami könyv, ez volt a téma.

Beke Vince Podcast interjúban mesélt a könyvekről, valamint ajánlott is könyveket az olvasóknak (Fotó: BM)

Beke Vince több évtizede árusítja a könyveket Szekszárd belvárosában, a bódéjából.

– Kényszerpályán kerültem oda, véletlenül. Nagyon szerettem én olvasni, gyerekkoromban is már. Idénymunkára elszegődtem ilyen könyvesnek, és akkor utána lett ez így megcsinálva, mint családi vállalkozás, vagy ilyesmi – mondta. A Beke Vince által ajánlott egyik könyv: Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak. Hallgassa meg a teljes beszélgetést, amiben olvasási szokásokról, sikerkönyvekről és az aktuális piaci helyzetről is szó esett.