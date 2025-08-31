augusztus 31., vasárnap

Polgárőr találkozó

2 órája

Ők kaptak idén elismerést a polgárőrök vármegyei ünnepén

Címkék#polgárőr egyesület#Polgárőr Érdemkereszt#kitüntetés

Számtalan elismerést és oklevelet osztottak ki szombaton Tolnán. A XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozót a holtág partján rendezték meg, az Alta-Ripa Szabadidőparkban.

Révészné Hanol Erzsébet

A vármegye rendőri elöljárói és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) tisztségviselőinek jelenlétében ünnepeltek szombaton Tolna vármegye polgárőrei. Az idei rendezvény helyszíne a tolnai Alta-Ripa Szabadidőpark volt, ahol a közösségi programok mellett, a hagyománynak megfelelően elismeréseket is átadtak. Mutatjuk, ki vehettek át díjat a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozón.

Polgárőr találkozó Tolnán
Számtalan elismerést átadtak a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozón
Fotó: Kiss Albert

Elsőként az önkormányzati elismertek névsorát ismertették a polgárőr találkozón

Dombóvár részéről önkormányzati dicséretben részesült:

  • Tóth Tamás és
  • Móricz Daniella Olívia.

Kocsola részéről önkormányzati dicséretben részesült:

  • Károlyi Károly.

Tolna polgármestere a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület példaértékű tevékenysége elismeréséül emléktárgyat adott át Szilák Henriettnek, a tolnai polgárőrség elnökének.

Balogh Zoltán Szilák Henriettnek ad át elismerést
Balogh Zoltán, Tolna polgármestere a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnökének Szilák Henriettnek adott át ajándéktárgyat
Fotó: Kiss Albert

Felsőnyék önkormányzata köszönetét és elismerését fejezte ki 

  • Sávoli Tamásnak,
  • Vida Gyulának és
  • Veres Jánosnénak.

Rendőrségi jutalmakat is átadtak

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közlekedésbiztonság területén kiemelkedő munkát végző Weisz Zoltán polgárőrnek, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület tagjának, motoros polgárőrnek adott át jutalmat.

A Dombóvári Rendőrkapitányságtól Müller József kapott jutalmat.

Az Országos Polgárőr Szövetség részéről elnöki elismeréseket adtak át

Az OPSZ Lovas tagozata részéről Hesz János lovas polgárőr vehetett át ajándéktárgyat, egy festményt.

Hesz János díjat vesz át
Hesz János lovas polgárőrként egy festményt kapott az országos szövetség lovas tagozatától
Fotó: Kiss Albert

Az OPSZ részéről elnöki elismeréseket is átadtak.

  • Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesült Szénási Lajosné Török Brigitta, a Várdombi Polgárőr Egyesület tagja.
  • Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesült Károlyi Károly, a Kocsolai Polgárőr Egyesület elnöke.
  • Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült Maros Krisztián, a Simontornyai Polgárőr Egyesület elnöke és dr. Tumri Gábor rendőr alezredes, a Dombóvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály rendészeti osztályvezetője.
Maros Krisztián, a Simontornyai Polgárőr Egyesület elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült
Fotó: Kiss Albert

A Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége köszönetét és elismerését fejezte ki Boczor Gyulának, a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnökének és Zomba Község Önkormányzat Jegyzőjének dr. Rózsa Évának.

A polgárőrség és a rendőrség között végzett kimagasló munkájáért elismerésben részesültek:

  • Czeglédi Zsolt rendőr törzszászlós (Dombóvári Rendőrkapitányság, Kapospulai KMB),
  • Drinóczi Milán rendőr őrmester (Paksi Rendőrkapitányság),
  • Horváth Péter rendőr törzsőrmester (Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, járőrparancsnok),
  • Losonczy Imre Géza rendőr főtörzszászlós (Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolnai Őrs),
  • Marekkel Sándor rendőr törzsőrmester (Tamási Rendőrkapitányság, Pári KMB),
  • Szabó Ferenc Roland rendőr főtörzszászlós (Bonyhádi Rendőrkapitányság, Bonyhádi KMB csoportvezető).

Kimagasló polgárőr munkájáért elismerésben részesült:

  • Bánhegyi Mónika (Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület),
  • Frank Józsefné (Sióagárdi Polgárőr Egyesület),
  • Lückl Szebasztián Ádám (Nagydorogi Polgárőr Egyesület),
  • Pákolitz Sándor (Zombai Polgárőr Egyesület elnök),
  • Dr. Stammné Juhász Luca (Dalmandi Polgárőr Egyesület elnöke),
  • Vida Gyula (Felsőnyéki Polgárőr Egyesület) és
  • a Madocsai Polgárőr Egyesület, a szervezet 20 éves fennállása alkalmából.

Példamutató, segítőkész polgárőr magatartásáért Elismerő Oklevélben részesült:

  • Andrási István (Polgárőrség Gerjenért Egyesület),
  • Varga Teréz (Polgárőrség Gerjenért Egyesület),
  • Dékány Éva (Magyarkeszi Polgárőr Egyesület),
  • Mayer Attila (Magyarkeszi Polgárőr Egyesület),
  • Mayer Kitti (Magyarkeszi Polgárőr Egyesület),
  • Orsós Gyula (Magyarkeszi Polgárőr Egyesület) és
  • Váradi Sára (Magyarkeszi Polgárőr Egyesület).

A Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület részéről elnöki elismerésben részesült:

  • Kiss István rendőr zászlós (Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolnai Őrs) és
  • Dömötör István rendőr zászlós (Paksi Rendőrkapitányság Tengelic KMB, kutya kiképző).

XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó ünnepségéről a részletes tudósítást korábbi cikkünkben olvashatják:

 

 

