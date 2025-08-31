Ők kaptak idén elismerést a polgárőrök vármegyei ünnepén

A vármegye rendőri elöljárói és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) tisztségviselőinek jelenlétében ünnepeltek szombaton Tolna vármegye polgárőrei. Az idei rendezvény helyszíne a tolnai Alta-Ripa Szabadidőpark volt, ahol a közösségi programok mellett, a hagyománynak megfelelően elismeréseket is átadtak. Mutatjuk, ki vehettek át díjat a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozón.

Számtalan elismerést átadtak a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozón

Fotó: Kiss Albert

Elsőként az önkormányzati elismertek névsorát ismertették a polgárőr találkozón

Dombóvár részéről önkormányzati dicséretben részesült:

Tóth Tamás és

Móricz Daniella Olívia.

Kocsola részéről önkormányzati dicséretben részesült:

Károlyi Károly.

Tolna polgármestere a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület példaértékű tevékenysége elismeréséül emléktárgyat adott át Szilák Henriettnek, a tolnai polgárőrség elnökének.

Balogh Zoltán, Tolna polgármestere a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnökének Szilák Henriettnek adott át ajándéktárgyat

Fotó: Kiss Albert

Felsőnyék önkormányzata köszönetét és elismerését fejezte ki

Sávoli Tamásnak,

Vida Gyulának és

Veres Jánosnénak.

Rendőrségi jutalmakat is átadtak

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közlekedésbiztonság területén kiemelkedő munkát végző Weisz Zoltán polgárőrnek, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület tagjának, motoros polgárőrnek adott át jutalmat.

A Dombóvári Rendőrkapitányságtól Müller József kapott jutalmat.

Az Országos Polgárőr Szövetség részéről elnöki elismeréseket adtak át

Az OPSZ Lovas tagozata részéről Hesz János lovas polgárőr vehetett át ajándéktárgyat, egy festményt.

Hesz János lovas polgárőrként egy festményt kapott az országos szövetség lovas tagozatától

Fotó: Kiss Albert

Az OPSZ részéről elnöki elismeréseket is átadtak.

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesült Szénási Lajosné Török Brigitta, a Várdombi Polgárőr Egyesület tagja.

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesült Károlyi Károly, a Kocsolai Polgárőr Egyesület elnöke.

Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült Maros Krisztián, a Simontornyai Polgárőr Egyesület elnöke és dr. Tumri Gábor rendőr alezredes, a Dombóvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály rendészeti osztályvezetője.

Maros Krisztián, a Simontornyai Polgárőr Egyesület elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült

Fotó: Kiss Albert

A Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége köszönetét és elismerését fejezte ki Boczor Gyulának, a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület elnökének és Zomba Község Önkormányzat Jegyzőjének dr. Rózsa Évának.