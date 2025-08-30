Zászlót avattak a vármegye polgárőrei (galéria)

Az időjárás borús, a hangulat viszont derűs volt szombaton délelőtt, amikor is a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége szervezésében a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozót rendezték Tolnán, a Holt-Duna partján, az Alta-Ripa Szabadidőparkban. A megnyitó szemerkélő esőben kezdődött, ám ez sem riasztotta vissza a résztvevő egyesületek képviselőit. Sokan a színpad előtt felsorakozva hallgatták végig a köszöntőket, elsőként Balogh Zoltánt, Tolna polgármesterét.

Vármegye szervezetei vettek részt a polgárőr találkozón

Fotó: Kiss Albert

Ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közbiztonságért

A városvezető háláját fejezte ki a rend civil őreinek, akik a hivatásosokkal közreműködve, önkéntesként, szabadidejüket feláldozva, ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közbiztonságért. Emlékeztetett rá, hogy gyakran kellemetlen és konfliktusokkal járó, olykor nem is veszélytelen feladatokat látnak el a közösség érdekében. De mint mondta, itt és most mindenki tisztában van a munkájuk értékével és nagyra értékeli az erőfeszítéseiket.

Elsőként Balogh Zoltán, Tolna polgármestere köszöntötte a polgárőröket

Fotó: Kiss Albert

Balogh Zoltán felidézte azt is, hogy 2001-ben az önkormányzat és a rendőrség támogatásával, dr. Szilák Mihály, korábbi polgármester kezdeményezésére alakult meg a Tolnai Polgárőrség, fellépve az akkoriban elszaporodó rongálásokkal szemben. A szervezet és a rendőrség közötti együttműködés pedig azóta is példás.

A közösség erejét, a polgárőrség elhivatottságát ünnepelték

Váradi Balázs, a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a találkozón a közösség erejét, a polgárőrség elhivatottságát ünneplik, mindazokat az értékeket, amelyek a közbiztonság és a közösségi felelősségvállalás jegyében mindannyiukat összeköti. Azt hangsúlyozta, hogy minden egyes polgárőr hozzájárul a helyi közösségek biztonságához, ugyanakkor hozzátette, hogy az ünneplés mellett arra is szolgál a nap, hogy tanuljanak egymástól és tapasztalatot cseréljenek.

Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke

Fotó: Kiss Albert

Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke szintén méltatta a polgárőrök önként vállalt tevékenységét. Azt az eredményt, amit a rendvédelmi szervekkel közösen úgy nyugtázhatunk: Tolna vármegye a béke szigete. – Köszönjük, hogy ehhez tetemesen hozzájárulnak – mondta, és külön köszönetet mondott a fiataloknak, amiért bekapcsolódnak ebbe a munkába.