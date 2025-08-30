augusztus 30., szombat

A rend civil őrei

1 órája

Zászlót avattak a vármegye polgárőrei (galéria)

Címkék#zászlóavatás#polgárőr#szövetség

A felszólalók mindegyike a köszönet hangján szólt a közbiztonságért vállalt önkéntes tevékenységről. Ráadásul egy új szimbólumot is avattak az idei Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozón, ami azonban nem csupán a protokollról szólt.

Révészné Hanol Erzsébet

Az időjárás borús, a hangulat viszont derűs volt szombaton délelőtt, amikor is a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége szervezésében a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozót rendezték Tolnán, a Holt-Duna partján, az Alta-Ripa Szabadidőparkban. A megnyitó szemerkélő esőben kezdődött, ám ez sem riasztotta vissza a résztvevő egyesületek képviselőit. Sokan a színpad előtt felsorakozva hallgatták végig a köszöntőket, elsőként Balogh Zoltánt, Tolna polgármesterét.

Résztvevők az idei polgárőr találkozón
Vármegye szervezetei vettek részt a polgárőr találkozón
Fotó: Kiss Albert

Ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közbiztonságért

A városvezető háláját fejezte ki a rend civil őreinek, akik a hivatásosokkal közreműködve, önkéntesként, szabadidejüket feláldozva, ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közbiztonságért. Emlékeztetett rá, hogy gyakran kellemetlen és konfliktusokkal járó, olykor nem is veszélytelen feladatokat látnak el a közösség érdekében. De mint mondta, itt és most mindenki tisztában van a munkájuk értékével és nagyra értékeli az erőfeszítéseiket.

Balogh Zoltán, Tolna polgármestere
Elsőként Balogh Zoltán, Tolna polgármestere köszöntötte a polgárőröket
Fotó: Kiss Albert

Balogh Zoltán felidézte azt is, hogy 2001-ben az önkormányzat és a rendőrség támogatásával, dr. Szilák Mihály, korábbi polgármester kezdeményezésére alakult meg a Tolnai Polgárőrség, fellépve az akkoriban elszaporodó rongálásokkal szemben. A szervezet és a rendőrség közötti együttműködés pedig azóta is példás.

A közösség erejét, a polgárőrség elhivatottságát ünnepelték

Váradi Balázs, a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a találkozón a közösség erejét, a polgárőrség elhivatottságát ünneplik, mindazokat az értékeket, amelyek a közbiztonság és a közösségi felelősségvállalás jegyében mindannyiukat összeköti. Azt hangsúlyozta, hogy minden egyes polgárőr hozzájárul a helyi közösségek biztonságához, ugyanakkor hozzátette, hogy az ünneplés mellett arra is szolgál a nap, hogy tanuljanak egymástól és tapasztalatot cseréljenek.

Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke
Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke
Fotó: Kiss Albert

Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke szintén méltatta a polgárőrök önként vállalt tevékenységét. Azt az eredményt, amit a rendvédelmi szervekkel közösen úgy nyugtázhatunk: Tolna vármegye a béke szigete. – Köszönjük, hogy ehhez tetemesen hozzájárulnak – mondta, és külön köszönetet mondott a fiataloknak, amiért bekapcsolódnak ebbe a munkába.

Zászlót avattak az idei polgárőr találkozón

A köszöntők után felavatták a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének zászlaját. – Ez nem csupán egy textil, hanem a céljaink melletti elköteleződés, az összefogás és az együttműködés szimbóluma – mondta róla Váradi Balázs. A zászlóavatáson közreműködött dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a Tolna vármegyei rendőr-főkapitány, aki elmondta, hogy idén eddig több mint hétszáz alkalommal vettek részt közös szolgálaton a polgárőrök és a rendőrök. A jövőben is számítanak rájuk, hiszen a cél közös: biztonságban tudni a vármegye lakosságát és minden ide érkezőt.

Zászlóavatás a polgárőrtalálkozón
A zászló nem csupán textil, hanem szimbólum – mondta Váradi Zoltán elnök. A zászlóavatáson részt vett dr. Hablicsek Nikoletta rendőr-főkapitány is
Fotó: Kiss Albert

Felszólalt dr. Radácsné Reszegi Rita, az Országos Polgárőr Szövetség Lovas tagozatának elnöke is. Többek között arról beszélt, hogy 2012-ben jelent meg a lovas szolgálat, és azóta ország szerte, így Tolna vármegyében is egyre többen vállalták azt polgárőrként. Aztán felkérte dr. Szilák Mihályt, aki nemcsak a tolnai egyesület alapítója, korábbi elnöke, hanem az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának máig elnökhelyettese is, hogy az országos elnök távollétében köszöntse ő is a megjelenteket. Kiemelte, hogy Tolna vármegye nemcsak közbiztonsági szempontból egy nyugodt vármegye, hanem a polgárőr egyesületek egymás közötti viszonya is példaértékű, és a polgárőrök magatartásában sem találni kivetni valót. Azt kérte, hogy eztán is becsülettel, tisztességgel végezzék a feladatukat.

A családoknak is kedvezett a program

A délelőtti mérsékeltebb időjárás még kedvezett kísérőprogramoknak, így például népi játszópark várta a gyerekeket az Alta-Ripa Szabadidőpark játékai mellett, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület közreműködésével sörösrekesz-tornyot lehetett mászni, volt bűnmegelőzési és katonai sátor is. A program protokolláris részében elismeréseket is átadtak. A díjazottak névsorát egy következő cikkünkben ismertetjük.

Zászlót avattak a vármegye polgárőrei

Fotók: Kiss Albert

 

 

