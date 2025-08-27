27 perce
Könnyfakasztó pillanatok Szekszárdon – Polli néni emléke és Petkó Tamás szolgálata előtt hajtottak fejet (videóval)
A Szekszárdon, augusztus 20-án megtartott ünnepség kiemelkedő része a városi kitüntetések átadása. "Pro Urbe Szekszárd" Emlékplakettet idén ketten: Csillagné Szánthó Polixéna posztumusz, valamint Petkó Tamás vehettek át.
Amint a "Pro Urbe Szekszárd" Emlékplakettel díjazott méltaltásában elhangzott: „Csillagné Szánthó Polixéna nemcsak tanítóként és önkormányzati képviselőként, hanem közösségszervezőként, lelki segítőként és aktív hitéleti tagként is példaértékű életutat járt be. Személyiségét mély emberség, szilárd hit, alázat és mások iránti elkötelezettség jellemezte – egész életében a közösség szolgálatát tekintette hivatásának.
1987-ben érkezett Szekszárdra, hogy az első angoltanárok egyikeként kezdjen tanítani a Babits Mihály Általános Iskolában. Több mint két évtizeden keresztül állt a katedrán, és ez idő alatt nemcsak tudást adott át, hanem meghatározó szerepet vállalt generációk nevelésében és emberi fejlődésében. Szívügye volt a kultúra közvetítése, az értékek megtartása és a fiatalok ösztönzése.
2006-ban választották meg Szekszárd 4-es számú választókörzetének önkormányzati képviselőjévé. Több cikluson keresztül vezette a Művelődési és Oktatási Bizottságot, majd a Humán Bizottságot, végül tagja volt a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságnak. Közéleti tevékenysége során mindig az ember és a közösség érdekeit tartotta szem előtt – szakértelemmel, együttérzéssel, őszinte szándékkal.
Számos kulturális esemény, kiállítás és ünnepség megnyitóján, emlékprogramon ő maga tartotta a köszöntő- és ünnepi beszédeket, amelyek méltóságteljes hangvételével és emberközpontú gondolataival emlékezetessé tette azokat a jelenlévők számára.
Kiemelt fontossággal bírt életében az 1956-os forradalom emléke és annak méltó megünneplése. Szerepe különösen hangsúlyos volt a Szekszárdon évről évre megrendezésre kerülő 1956-os ünnepi hangverseny elindításában, amelynek egyik kezdeményezőjeként tartják számon.
Hitéletét és közösségi elkötelezettségét a Szekszárdi Református Egyházközség presbitereként is elmélyítette. Szolgálata során aktívan részt vett a gyülekezet életének szervezésében, lelki támogatásban és közösségi események megvalósításában. E hitbéli meggyőződés összhangban állt egész életútjával: csendes, de rendíthetetlen szolgálattal állt mások mellé.
Csillagné Szánthó Polixéna kedves, humoros, nyitott és segítőkész természete révén szeretett és megbecsült tagja volt a város közösségének. Barátként, tanácsadóként, lelki támaszként is fordulhattak hozzá – mindig volt türelme, szava, jelenléte. Munkássága maradandó nyomot hagyott Szekszárd városában. Életének minden mozzanata a közösséget építette, hozzájárult a város értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához, jó hírnevének öregbítéséhez.“
Ketten vehettek át „Pro Urbe Szekszárd” Emlékplakettet
Szintén a rangos elismerésben részesült Petkó Tamás, plébános.
Petkó Tamás 1963-ban született Pécsen. Vegyipari gépészeti szakközépiskolában érettségizett, később teológiai tanulmányokat folytatott Győrben. 1990-ben szentelték pappá, majd másfél év katonaidő után kezdte szolgálatát éppen Szekszárdon, káplánként. 1992-től Magyarszék plébánosa, 1994-ben Harkányba helyezték, ahol 1997-ig szolgált, aztán újra Szekszárd következett. 2000-ben Sellyén folytatta a lelkipásztori munkát, 2003-tól 14 éven át pedig Dunaföldvár plébániáját vezette. 2017-ben következett a harmadik szekszárdi állomás életében, azóta itt plébános. Hozzá tartozik a belvárosi, az újvárosi templom, a kórházi és a Remete-kápolna, továbbá a sióagárdi, az őcsényi, a decsi, a szálkai katolikus hívek lelkészi ellátása.
Célja, hogy az egyházközösség minden tagja egy közösséghez tartozzon és aktív jelenlétével is támogatja a közösségeket.
Elkötelezett a diákok iránt. A Szekszárdi Kolping iskola prézese, nagyon sokan szeretik a fiatalok közül, rendszeresen tart nekik szentmisét és katekézist. Meglátása szerint a fiatalok megszólítása ma nehéz, mert rengeteg információ zúdul rájuk, melyek között képtelenek eligazodni. Mégis meg kell kísérelni az egyház tanításának átadását.“
A videók Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonát képezik.