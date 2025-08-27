Könnyfakasztó pillanatok Szekszárdon – Polli néni emléke és Petkó Tamás szolgálata előtt hajtottak fejet (videóval)

Amint a "Pro Urbe Szekszárd" Emlékplakettel díjazott méltaltásában elhangzott: „Csillagné Szánthó Polixéna nemcsak tanítóként és önkormányzati képviselőként, hanem közösségszervezőként, lelki segítőként és aktív hitéleti tagként is példaértékű életutat járt be. Személyiségét mély emberség, szilárd hit, alázat és mások iránti elkötelezettség jellemezte – egész életében a közösség szolgálatát tekintette hivatásának.

A szekszárdi ünnepségen Csillagné Szánthó Polixéna "Pro Urbe Szekszárd" Emlékplakettjét özvegye, Csillag Sándor vette át Berlinger Attilától

Fotó: Kiss Albert

1987-ben érkezett Szekszárdra, hogy az első angoltanárok egyikeként kezdjen tanítani a Babits Mihály Általános Iskolában. Több mint két évtizeden keresztül állt a katedrán, és ez idő alatt nemcsak tudást adott át, hanem meghatározó szerepet vállalt generációk nevelésében és emberi fejlődésében. Szívügye volt a kultúra közvetítése, az értékek megtartása és a fiatalok ösztönzése.

2006-ban választották meg Szekszárd 4-es számú választókörzetének önkormányzati képviselőjévé. Több cikluson keresztül vezette a Művelődési és Oktatási Bizottságot, majd a Humán Bizottságot, végül tagja volt a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságnak. Közéleti tevékenysége során mindig az ember és a közösség érdekeit tartotta szem előtt – szakértelemmel, együttérzéssel, őszinte szándékkal.

Számos kulturális esemény, kiállítás és ünnepség megnyitóján, emlékprogramon ő maga tartotta a köszöntő- és ünnepi beszédeket, amelyek méltóságteljes hangvételével és emberközpontú gondolataival emlékezetessé tette azokat a jelenlévők számára.

Kiemelt fontossággal bírt életében az 1956-os forradalom emléke és annak méltó megünneplése. Szerepe különösen hangsúlyos volt a Szekszárdon évről évre megrendezésre kerülő 1956-os ünnepi hangverseny elindításában, amelynek egyik kezdeményezőjeként tartják számon.

Hitéletét és közösségi elkötelezettségét a Szekszárdi Református Egyházközség presbitereként is elmélyítette. Szolgálata során aktívan részt vett a gyülekezet életének szervezésében, lelki támogatásban és közösségi események megvalósításában. E hitbéli meggyőződés összhangban állt egész életútjával: csendes, de rendíthetetlen szolgálattal állt mások mellé.