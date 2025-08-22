augusztus 22., péntek

Szórakozás

1 órája

Dombori lázban ég: Desperado, utcabál és strandparty várja a közönséget! – ezek lesznek a hétvégi programok

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus huszonkettedike péntektől hétfőig. A programok tartalmazzák a moziműsort.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025 augusztus.

Közzétesszük a programokat 2025. augusztus huszonkettedike péntektől hétfőig. A programok tartalmazzák a moziműsort. Egérfutam című rajzfilm
Tolna vármegye, programok, 2025. augusztus. A fotón az Egérfutam című brit-német animációs vígjáték látható. A történet egy fiatal egérlányról szól, aki autóversenyzőnek készül Fotó: MW 

Programok 

Péntek 
Mozi 
Szekszárd Egérfutam (angol-német animációs film), 15 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17 óra. Hozd vissza őt (ausztrál horrorfilm), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (családi animáció), 14.45. Egérfutam (angol-német animációs film), 16.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra. 
Bölcske Szuper bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Utazásból bukó (francia-belga vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20.30. 

Szombat
Mozi
Szekszárd Egérfutam (angol-német animációs film), 15 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17 óra. Hozd vissza őt (ausztrál horrorfilm), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (családi animáció), 9.35. Jurassic world - újjászületés (amerikai kalandfilm), 11.05. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 13.35. Rosszfiúk 2. (amerikai bűnügyi kalandfilm), 15.50. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17.50. Senki 2 (amerikai thriller), 20 óra. 

Bölcske Szuper bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Utazásból bukó (francia-belga vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20.30. 

Dombori Strandfesztivál 2025
Dombori, strand: Polefitness bemutató, 17 óra. Iberican Dance Studio, 17.30. Tücsök Zenész Színpad, 18.30. Tábori Emese & Berek Brothers, 20 óra. Desperado feat. Timi, 21 óra. Utcabál: Baros-Major duó, 22.15. 

Vasárnap 
Mozi
Szekszárd Egérfutam (angol-német animációs film), 15 óra. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 17 óra. Fegyverek (amerikai horrorfilm), 19.30. 

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (családi animáció), 9.40. A hupikék törpikák (belga-amerikai családi animáció), 11.10. A fantasztikus 4-es: első lépések (amerikai kalandfilm), 13 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 15.15. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 17.30. Senki 2 (amerikai thriller), 19.15. 

Bölcske Szuper bébi (svéd-dán animációs film), 16 óra. Utazásból bukó (francia-belga vígjáték), 18 óra. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20.30. 

Zongoraest
Bölcske Szent András kastély: Ránki Fülöp zongoraestje Dukay Barnabás műveiből. Szólóhegedű darabot játszik: Korb Vanessza, 19 óra. 

 

