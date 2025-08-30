A nyár utolsó hétvégéjét ki kellene használni – segítünk benne!

Tolna vármegye, programok, 2025. nyár vége.

Programok, 2025 nyár vége. Egy képkocka a Már megint nem férek a bőrödbe című Disney-moziból Fotó: MW

Programok a nyár végén

Szombat

Mozi

Szekszárd Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 15 óra. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 10 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 11.45. Fegyverek (amerikai horror), 13.30. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.55. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 17.55. Senki 2 (amerikai thriller), 20 óra.

Galuska fesztivál

Tevel Óvoda előtti tér: XIX. Teveli Galuska Fesztivál. Szabadtéri szentmise, 10 óra. Galuska zsűrizése. Zenél: Mázai Bányás Fúvószenekar, 12 óra. Kulturális műsorok, 23 óra. BeatBack zenekar, 19 óra. Utcabál: Delfin Zenekar, 21 óra.

Találkozó

Németkér Templom, Művelődési Ház iskolaudvar. Felvonulás, búcsúfa állítás, 17 óra. Ünnepélyes megnyitó, 17.30. Gálaműsor, 18 óra. Svábbál zenekarokkal, 20 óra.

Vasárnap

Mozi

Szekszárd Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 15 óra. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.

Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 9.40. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 11.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 13.20. Senki 2 (amerikai thriller), 15.25. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17.15. Fegyverek (amerikai horror), 19.30.

A bölcskei Rákóczi Filmszínház szabadság miatt zárva tart. A nyitás napja szeptember tizenkettedike.