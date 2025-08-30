1 órája
A nyár utolsó hétvégéjét ki kellene használni – segítünk benne!
Íme a programok a nyár végén.
Tolna vármegye, programok, 2025. nyár vége.
Programok a nyár végén
Szombat
Mozi
Szekszárd Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 15 óra. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 10 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 11.45. Fegyverek (amerikai horror), 13.30. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi animáció), 15.55. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 17.55. Senki 2 (amerikai thriller), 20 óra.
Galuska fesztivál
Tevel Óvoda előtti tér: XIX. Teveli Galuska Fesztivál. Szabadtéri szentmise, 10 óra. Galuska zsűrizése. Zenél: Mázai Bányás Fúvószenekar, 12 óra. Kulturális műsorok, 23 óra. BeatBack zenekar, 19 óra. Utcabál: Delfin Zenekar, 21 óra.
Találkozó
Németkér Templom, Művelődési Ház iskolaudvar. Felvonulás, búcsúfa állítás, 17 óra. Ünnepélyes megnyitó, 17.30. Gálaműsor, 18 óra. Svábbál zenekarokkal, 20 óra.
Vasárnap
Mozi
Szekszárd Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 15 óra. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.
Paks Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 9.40. Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 11.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit vígjáték), 13.20. Senki 2 (amerikai thriller), 15.25. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17.15. Fegyverek (amerikai horror), 19.30.
A bölcskei Rákóczi Filmszínház szabadság miatt zárva tart. A nyitás napja szeptember tizenkettedike.