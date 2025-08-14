1 órája
Újabb rekord! Hosszú sorban várakoztak a hallgatók az egyetemi kar előtt
Hosszú sor állt kedden reggel Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem itteni campusa bejáratánál. Ezen a napon és szerdán volt a pótfelvételije a pedagógushallgató jelöltek pályaalkalmassági vizsgája. Nagyon népszerű a PTE KPVK.
Korábban már hírt adtunk arról, hogy minden korábbinál többen jelentkeztek az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE KPVK) különböző képzéseire, s a hagyományos felvételin 631 hallgatót vettek fel. Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor professzor, a kar dékánja elmondta, azt azóta újabb rekord követte, mert az előző évinél százzal többen, 254-en jelentkeztek idén a pótfelvételire is.
Itt a rekorder a gyógypedagógus képzés, most több, mint ötvenen vannak nappali és levelezős tagozaton, és a korábbi évekhez viszonyítva többen jelentkeztek az óvodapedagógus-, illetve a tanító képzésre is. A leendő hallgatók magas pontszámot hoztak, így, ha az alkalmassági vizsgán megfelelnek, nagy valószínűséggel valamennyien felvételt nyernek.
Történelmi rekord Szekszárdon: ennyi hallgatót még soha nem vettek fel a KPVK-raA rekordok rekordja született Szekszárdon szerda este, amikor közzétették a felvételi ponthatárokat a felsőoktatási intézményekbe.
Jelentős volt az érdeklődés a pótfelvételi eljárásban ezek mellett az agrárképzési területek iránt is, kiemelkedő a gazdasági agrármérnök szakon is a felvételizők, ma már felvételt nyertek száma is, és valamennyi mesterképzésre is vannak jelentkezők. Szécsi professzor beszélt még arról, hogy a pótfelvételi eljárás sajátossága az, hogy elsősorban önköltséges helyekre volt mód jelentkezni, de néhány képzési területeken lehetett államilag támogatott helyre is bejutni.