Újabb rekord! Hosszú sorban várakoztak a hallgatók az egyetemi kar előtt

Korábban már hírt adtunk arról, hogy minden korábbinál többen jelentkeztek az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE KPVK) különböző képzéseire, s a hagyományos felvételin 631 hallgatót vettek fel. Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor professzor, a kar dékánja elmondta, azt azóta újabb rekord követte, mert az előző évinél százzal többen, 254-en jelentkeztek idén a pótfelvételire is.

Nagyon népszerűek a PTE KPVK képzései – rekordszámú hallgató kezdi meg a tanévet

Itt a rekorder a gyógypedagógus képzés, most több, mint ötvenen vannak nappali és levelezős tagozaton, és a korábbi évekhez viszonyítva többen jelentkeztek az óvodapedagógus-, illetve a tanító képzésre is. A leendő hallgatók magas pontszámot hoztak, így, ha az alkalmassági vizsgán megfelelnek, nagy valószínűséggel valamennyien felvételt nyernek.