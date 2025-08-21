augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bessenyei György-díj

1 órája

Rangos elismerésben részesült Hefner Erika

Címkék#Hefner Erika#szobrászművész#Csengey Dénes Kulturális Központ

A Csengey Dénes Kulturális Központ korábbi szakmai igazgatója nemzeti ünnepünk alkalmából vehetett át díjat.

Révészné Hanol Erzsébet

Bessenyei György-díjjal ismerték el Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ korábbi szakmai igazgatójának munkásságát. Azoknak a népművelőknek adományozható ez az állami kitüntetés, akik a művelődési intézményekben, üzemekben és egyéb területeken kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak. A díjat évente, augusztus 20-án öt személy kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, hátoldalát „A közművelődésért” felirat díszíti.

Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ korábbi szakmai igazgatója
Forrás:  Facebook

A díjat Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől, a Pesti Vigadóban vette át Hefner Erika 2025. augusztus 19-én – írja Facebook-oldalán a TelePaks.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu